Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков сам признавал, что в деле против Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки нет состава преступления.

Об этом рассказал в интервью телеканалу “Прямой”, изданиям “Главком” и “Цензор” начальник третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Олег Корецкий.

“На определенном этапе я Бабикову говорил, и он сам высказывал такую точку зрения, что в деле Семочко нет состава преступления. А состава преступления нет, потому что нет существенного ущерба. Потому что полученные средства в виде заработной платы не являются ущербом еще с 2000 года… По Семочко Бабиков мне в глаза говорил, что там нет состава преступления. Такая вот ситуация. То есть он знает это”, – подчеркнул Корецкий.

На уточняющий вопрос, может ли он написать заявление о преступлении по данному факту, следователь сообщил:

“На сегодняшний день такое заявление должна писать сторона защиты (Петра Порошенко, – ред.). То есть, если меня на основании их заявления позовут в качестве свидетеля для дачи показаний, я, конечно, выйду и подтвержу, что, по моему мнению, там состава преступления нет”.

Корецкий готов подтвердить и то, что об отсутствии состава преступления по делу Семочко ему говорил Бабиков.

“Да, это его слова, глаза в глаза сказанные мне. Я это отчетливо помню”, – рассказал следователь.

Корецкий также отметил, что решение объявить подозрение Петру Порошенко – это ответственность генпрокурора Ирины Венедиктовой.

“Зачем там сообщали о подозрении? Это вопрос к Венедиктовой, потому что это она как генпрокурор сообщала о подозрении экс-президенту. Она на себя взяла всю полноту ответственности. Ей в дальнейшем и отвечать, если там будет оправдательный приговор”, – заявил он.

(На видео – с 13:45)