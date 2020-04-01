Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.
“С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается внедрить эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных методов, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанциирование лиц старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха”, – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Уточняется, что до 24 апреля в Украине будет запрещено:
– нахождение в общественных местах без одетой маски или респиратора;
– передвижение группой лиц больше чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
– нахождение в общественных местах лиц младше 16 лет без сопровождения взрослых;
– посещение зон отдыха, скверов, парков, лесопарковых зон, кроме выгула домашних животных одним лицом;
– посещение детских и спортивных площадок;
– проведение всех массовых мероприятий, в которых принимают участие больше 10 лиц.
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