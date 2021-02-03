Сегодня под Верховной Радой организовали акцию протеста агропредприятий. Указанный факт не остался без внимания нардепов от "Слуги народа".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Речь идет об акции сотрудников агрохолдинга “Укрлендфарминг”, основанного Олегом Бахматюком. Последний обвиняет директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в давлении и остановке производства на 37 предприятиях холдинга.

Стоит отметить, что в зале заседаний Верховной Рады на местах нардепов появились листовки следующего содержания: “Почему Сытник убивает наибольшего агропроизводителя Украины?” Кое-где можно было заметить коробки с яйцами.

В это время под стенами ВР проходила акция протеста представителей агропредприятий. Недалеко от здания Парламента можно было заметить фуры с транспарантами следующего содержания: “Сытник на должности – экономика в упадке”.

Все это не осталось без внимания нардепов от “Слуги народа”.

В чате “слуг” на тему митинга, в частности, решил “пошутить” нардеп Николай Стефанчук (брат первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука). Он предложил “запустить” в толпу протестующих людей с прапорами Coca-Cola и “Наша ряба”.

“Предлагаю в такие “митинги” запустить несколько десятков человек с рекламными прапорами Coca-Cola, Danone, “Наша ряба” и т.д. и добавить несколько прапоров движения ЛГБД (вероятно, подразумевалось ЛГБТ, – ред.). Будет и более ярко, и веселее, и бесплатная реклама”, – написал Николай Стефанчук.

Некоторые “слуги” поддержали такую “шутку” коллеги.