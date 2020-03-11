Процедура принудительной госпитализации людей, зараженных коронавирусом, как и другими инфекционными заболеваниями, законодательством не предусмотрена.

Об этом идет речь в авторской колонке юриста компании “Алексеев, Боярчуков и партнеры” Ростислава Сачка.

“Процедура обязательной госпитализации лиц больных коронавирусом, или любыми другими опасными инфекционными болезнями, ответственность за уклонение от обязательного медицинского осмотра и обязательной госпитализации, действующим законодательством не предусмотрена”, – пояснил он.

При этом, граждане не несут никакой ответственности, если откажутся от госпитализации.

В связи с этим, открытым остается вопрос – к кому обращаться, если один человек знает, что другой – болен опасным инфекционным заболеванием. Также – как вынудить больного, к примеру, коронавирусом, пройти медобследование и согласиться к госпитализации.

По законодательству, согласно решению суда, принудительную госпитализацию возможно применить только к больным туберкулезом.