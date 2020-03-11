Об этом идет речь в авторской колонке юриста компании “Алексеев, Боярчуков и партнеры” Ростислава Сачка.
“Процедура обязательной госпитализации лиц больных коронавирусом, или любыми другими опасными инфекционными болезнями, ответственность за уклонение от обязательного медицинского осмотра и обязательной госпитализации, действующим законодательством не предусмотрена”, – пояснил он.
При этом, граждане не несут никакой ответственности, если откажутся от госпитализации.
В связи с этим, открытым остается вопрос – к кому обращаться, если один человек знает, что другой – болен опасным инфекционным заболеванием. Также – как вынудить больного, к примеру, коронавирусом, пройти медобследование и согласиться к госпитализации.
По законодательству, согласно решению суда, принудительную госпитализацию возможно применить только к больным туберкулезом.
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