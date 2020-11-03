Верховная Рада Украины приняла сегодня в первом чтении законопроект, который касается реорганизации общин и районов.

Об этом сообщают #Буквы.

Документ № 3651-д поддержали 280 нардепов.

Так, в июле Верховная Рада поддержала постановление, согласно которому в нашей стране ликвидируются существующие 490 районов и образуются 136 новых. В связи с этим нужно проводить реорганизацию РГА.

Целью законопроекта является законодательное урегулирование отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

В частности, документ урегулирует вопросы:

• окончания полномочий сельских, поселковых, городских голов, сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины;

• реорганизации сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве;

• правопреемственности в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин, а также районных советов ликвидированных районов;

• продления выполнения бюджетов территориальных общин и бюджетов районов, которые ликвидированы Верховной Радой, до окончания бюджетного периода;

• образования и реорганизации районных госадминистраций (в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины);

• особенностей государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и районных госадминистраций как юридических лиц публичного права, в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве.

Как отметили в Министерстве развития общин и территорий Украины, благодаря этому законопроекту “новоизбранные органы местного самоуправления получат возможность стабильно работать в условиях нового административно-территориального устройства”.