Об этом Глава государства сказал в своем обращении.
“Те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, точно вернуться домой согласно расписанию. Что касается других граждан Украины – через три дня мы закрывает регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеет это сделать, должны обратиться в украинское консульство”, – сказал Президент Зеленский.
По его словам, для возвращения украинцев, которые не вложатся в трехдневный срок, привлекут самолеты украинских авиакомпаний. Наши граждане вернуться нерегулярными авиарейсами.
“И уже в эти выходные украинский борт вернет в Украину граждан, которые застряли на границе Италии и Словении”, – сказал Зеленский.
Вірус паніки гірший від коронавірусу. Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип. Ми сильні, і в нас все буде добре!
Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 13 березня 2020 р.
- В Украине со вторника, 17 марта, на две недели полностью прекратят авиасообщение с другими странами.
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