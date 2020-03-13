Президент Владимир Зеленский заявил, что у украинцев, которые находятся за границей не в туристической поездке, будет три дня для того, чтобы успеть вернуться в страну.

Об этом Глава государства сказал в своем обращении.

“Те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, точно вернуться домой согласно расписанию. Что касается других граждан Украины – через три дня мы закрывает регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеет это сделать, должны обратиться в украинское консульство”, – сказал Президент Зеленский.

По его словам, для возвращения украинцев, которые не вложатся в трехдневный срок, привлекут самолеты украинских авиакомпаний. Наши граждане вернуться нерегулярными авиарейсами.

“И уже в эти выходные украинский борт вернет в Украину граждан, которые застряли на границе Италии и Словении”, – сказал Зеленский.

Вірус паніки гірший від коронавірусу. Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип. Ми сильні, і в нас все буде добре! Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 13 березня 2020 р.