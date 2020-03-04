Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Это произошло во время обсуждения вопроса о назначении нового состава правительства. Когда представители фракций “Голос” и “Европейская Солидарность” вели беседу с спикером ВРУ Дмитрием Разумковым и вице-спикером Русланом Стефанчуком, Петр Порошенко подошел к президиуму.

Когда обсуждение было закончено, Порошенко направился к Зеленскому. Между ними состоялся разговор один на один, который продолжался несколько минут. Что стало предметом разговора неизвестно, но закончился он дружественным рукопожатием.