Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Это произошло во время обсуждения вопроса о назначении нового состава правительства. Когда представители фракций “Голос” и “Европейская Солидарность” вели беседу с спикером ВРУ Дмитрием Разумковым и вице-спикером Русланом Стефанчуком, Петр Порошенко подошел к президиуму.
Когда обсуждение было закончено, Порошенко направился к Зеленскому. Между ними состоялся разговор один на один, который продолжался несколько минут. Что стало предметом разговора неизвестно, но закончился он дружественным рукопожатием.
"Два президента": Порошенко та Зеленський поспілкувалися у президії РадиP.S. А Гончаренку Зеленський руку не потис 😢
Gepostet von Букви am Mittwoch, 4. März 2020
- Сегодня, 4 марта, Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его Правительства и утвердила назначение на этот пост Дениса Шмыгаля.
- Парламент утвердил новый состав Кабинета министров Украины, кроме глав Министерства обороны и Министерства иностранных дел.