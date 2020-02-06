Об этом #Буквам рассказал источник во фракции.
По его словам, сегодня утром на встрече с главой государства присутствовали около 200 нардепов, из которых против рынка высказались чуть более 10.
“Изначально их было больше, но президент им резко напомнил, под чьим именем они пришли в Парламент, и посоветовал прочитать программу партии, где был обещан рынок земли. После этого многие согласились. Плюс Давид Арахамия в конце при президенте сделал сигнальное голосование, где против подняли руки человек 10. Так он сможет потом предъявить им претензии, почему они обещали президенту и не сделали”, – рассказал собеседник.
Как известно, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию. В общей сложности было подано более 4 тысяч поправок.
В законопроекте были учтены следующие основные правки:
– покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины и украинские компании, основанные украинцами;
– допуск иностранцев в качестве учредителей компаний может решаться только на референдуме;
– установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров в одни руки;
– собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. В течение двух лет они будут обязаны продать такие участки на аукционах;
– цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки.
- Сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский провел в Верховной Раде встречу с нардепами от фракции “Слуги народа” по земельному законопроекту.
- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.