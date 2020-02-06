Практически все депутаты от фракции "Слуги народа" во время консультаций с президентом Владимиром Зеленским пообещали проголосовать за законопроект о рынке земли. Перед этим глава государства напомнил нардепам, как они попали в Парламент.

Об этом #Буквам рассказал источник во фракции.

По его словам, сегодня утром на встрече с главой государства присутствовали около 200 нардепов, из которых против рынка высказались чуть более 10.

“Изначально их было больше, но президент им резко напомнил, под чьим именем они пришли в Парламент, и посоветовал прочитать программу партии, где был обещан рынок земли. После этого многие согласились. Плюс Давид Арахамия в конце при президенте сделал сигнальное голосование, где против подняли руки человек 10. Так он сможет потом предъявить им претензии, почему они обещали президенту и не сделали”, – рассказал собеседник.

Как известно, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию. В общей сложности было подано более 4 тысяч поправок.

В законопроекте были учтены следующие основные правки:

– покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины и украинские компании, основанные украинцами;

– допуск иностранцев в качестве учредителей компаний может решаться только на референдуме;

– установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров в одни руки;

– собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. В течение двух лет они будут обязаны продать такие участки на аукционах;

– цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки.