Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Эрдоган награжден за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества и поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

В свою очередь, президент Турции поблагодарил Зеленского за награду.

“Спасибо от себя лично и от имени моего народа за прекрасный жест в виде вручения мне государственной награды”, – сказал он.

Кому еще Зеленский вручал ордена?

За последний год Зеленский вручил более 15 орденов князя Ярослава Мудрого.

16 июля орден первой степени “за значительный личный вклад в дело создания государства, построение независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины” получил первый президент Украины Леонид Кравчук.

В январе орденом II степени был отмечен первый вице-президент Национальной академии наук Украины Антон Наумовец, в феврале – хореограф и танцовщик Григорий Чапкис, в октябре – лучший футболист Европы в 1975 году, знаменитый бомбардир “Динамо” Олег Блохин и вице-президент Европейской комиссии по вопросам межинституционных отношений Марош Шефчович.

Орденами князя Ярослава Мудрого III степени Зеленский наградил ректора Львовской политехники Юрия Бобало и народного депутата Украины I-IV созывов Верховной Рады Украины, академика НАН Украины Игоря Юхновского.

27 июня орден князя Ярослава Мудрого IV степени был присвоен вице-президенту НОК Валерию Борзову и певцу Василию Зинкевичу.

Кроме того, орден князя Ярослава Мудрого V степени получили восемь человек: гендиректор “Интерфакса-Украина” Александр Мартыненко, гендиректор Никопольского завода ферросплавов Владимир Куцина, бурмистр польского города Александрув-Куявски Анджей Цесля (посмертно), священник УГКЦ из Люблина Стефан Батрух, глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, директор Института электродинамики НАНУ Александр Кириленко, директор Института проблем регистрации информации НАНУ Вячеслав Петров и балерина Елена Филипьева.

Справка. Орден князя Ярослава Мудрого – государственная награда для награждения граждан за выдающиеся заслуги перед Украиной в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающиеся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

С момента основания в 1995 году орден был высшим орденом Украины для награждения граждан. С 1998 года для граждан Украины высшей наградой является звание Герой Украины.