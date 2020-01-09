Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Тегеране. Также он отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы.

“Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события”, – отметил он.

Президент Ирана заверил в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.