Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Тегеране. Также он отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы.
“Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события”, – отметил он.
Президент Ирана заверил в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.
- Боинг 737-800 “Украинская Международных Авиалиний” вылетел из международного аэропорта Имама Хомейни в 6.12 утра по местному времени и упал примерно через восемь минут.
- Местные СМИ пишут о том, что авиакатастрофа произошла из-за технических трудностей. Но существует и другая версия. По информации иорданского издание Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.
- Президент Зеленский перерыв отпуск и возвращается в Украину.