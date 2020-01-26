Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух бойцов на Донбассе 26 января и заявил, что необходимо прилагать еще большие усилия для завершения российско-украинского конфликта.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 26 января, на Донбассе в результате обстрелов и взрывов погибли двое украинских военнослужащих. Еще двое были ранены.

“Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй – подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить”, – заявил он.

Зеленский отметил, что в 2020 году уже одиннадцать военных погибли на Донбассе.

“Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память”, – добавил глава государства.