Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
Напомним, сегодня, 26 января, на Донбассе в результате обстрелов и взрывов погибли двое украинских военнослужащих. Еще двое были ранены.
“Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй – подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить”, – заявил он.
Зеленский отметил, что в 2020 году уже одиннадцать военных погибли на Донбассе.
“Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память”, – добавил глава государства.
- 25 января российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранение получил один украинский военнослужащий.
- Ранее сообщалось, что боевики террористических “ЛНР” и “ДНР” преднамеренно ведут огонь по украинским военнослужащим из жилого сектора.