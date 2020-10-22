Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи" пакет малыша".

Об этом сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что документ восстанавливает предоставление родителям одноразовой натуральной помощи “пакет малыша”. Такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка, а ее стоимость составит не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.

Также закон уточняет перечень получателей “пакетов малыша”, если родители отсутствуют. В частности, получателями могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.

Выдавать “пакеты малыша” буду в учреждениях охраны здоровья. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.

Кроме того, Кабинет Министров должен утвердить порядок предоставления “пакета малыша”, предусмотрев с 1 июля 2021 года возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.