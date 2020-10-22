Об этом сообщили в Офисе президента.
Отмечается, что документ восстанавливает предоставление родителям одноразовой натуральной помощи “пакет малыша”. Такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка, а ее стоимость составит не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.
Также закон уточняет перечень получателей “пакетов малыша”, если родители отсутствуют. В частности, получателями могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.
Выдавать “пакеты малыша” буду в учреждениях охраны здоровья. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.
Кроме того, Кабинет Министров должен утвердить порядок предоставления “пакета малыша”, предусмотрев с 1 июля 2021 года возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
- В конце июля Кабинет Министров одобрил старт пилотного проекта по монетизации единовременного пособия “Пакет малыша”. Предлагалось ввести целевую компенсационную выплату вместо натуральной помощи в размере 5 тысяч гривен.
- Новый механизм получения “пакета малыша” начал действовать с 1 сентября.
- Детский фонд ООН призывал Кабинет Министров оставить программу поддержки семей с детьми “Пакет малыша” и отказаться от ее замены денежными выплатами.