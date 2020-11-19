Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает штраф до 255 гривен за отсутствие в общественных зданиях или в транспорте маски, закрывающей нос и рот.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 гривен) за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

“Закон имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины. Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защите их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, поможет предотвратить неконтролируемый росту числа больных COVID-19 и перегрузке медицинских учреждений”, – отметили в ОПУ.