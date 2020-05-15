Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства.

Документом вводится ряд изменений в законодательство, которые будут действовать во время установленного Кабинетом Министров карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены.

Так, закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях: • всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19; • медиков, работающих в медучреждениях с больными COVID-19; • сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий (независимо от того, контактировали ли они с больными коронавирусом).

Министерство охраны здоровья Украины должно регулярно обновлять алгоритм такого тестирования с приведением в соответствие с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Закон дает право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространению коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые пока не имеют квалификационной категории.

С целью повышения социальной защиты людям, которые лечатся от коронавируса в медучреждениях или находятся на самоизоляции, планируется платить пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

В случае, если на лечении или самоизоляции находятся медики, им предусмотрены выплаты пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 % средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Кабинет Министров и МОЗ должны разработать порядок определения учреждений здравоохранения, предназначенных для госпитализации больных COVID-19, которые относятся к первой, второй и третьей волне, и временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей). Кроме того, должна быть определена очередность их заполнения.

Кроме того, должны быть разработаны инструкции по обучению медицинского и другого персонала, привлеченного к борьбе с COVID-19 (относительно мер, направленных на предупреждение инфицирования, действий в случае пиковой нагрузки на больницы и так далее).

Закон обязывает Правительство и МОЗ регулярно публиковать информацию: о результатах тестирования и количестве тестов, проведенных на амбулаторном и стационарном уровнях; о наличии тестов в медучреждениях, средств индивидуальной защиты для врачей; о проведении закупок, получении и распределении лекарственных средств; о количестве и квалификации привлеченного к борьбе с COVID-19 медицинского персонала.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.