Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства.
Документом вводится ряд изменений в законодательство, которые будут действовать во время установленного Кабинетом Министров карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены.
Так, закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях:
• всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19;
• медиков, работающих в медучреждениях с больными COVID-19;
• сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий (независимо от того, контактировали ли они с больными коронавирусом).
Министерство охраны здоровья Украины должно регулярно обновлять алгоритм такого тестирования с приведением в соответствие с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
Закон дает право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространению коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые пока не имеют квалификационной категории.
С целью повышения социальной защиты людям, которые лечатся от коронавируса в медучреждениях или находятся на самоизоляции, планируется платить пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.
В случае, если на лечении или самоизоляции находятся медики, им предусмотрены выплаты пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 % средней зарплаты независимо от страхового стажа.
Кабинет Министров и МОЗ должны разработать порядок определения учреждений здравоохранения, предназначенных для госпитализации больных COVID-19, которые относятся к первой, второй и третьей волне, и временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей). Кроме того, должна быть определена очередность их заполнения.
Кроме того, должны быть разработаны инструкции по обучению медицинского и другого персонала, привлеченного к борьбе с COVID-19 (относительно мер, направленных на предупреждение инфицирования, действий в случае пиковой нагрузки на больницы и так далее).
Закон обязывает Правительство и МОЗ регулярно публиковать информацию: о результатах тестирования и количестве тестов, проведенных на амбулаторном и стационарном уровнях; о наличии тестов в медучреждениях, средств индивидуальной защиты для врачей; о проведении закупок, получении и распределении лекарственных средств; о количестве и квалификации привлеченного к борьбе с COVID-19 медицинского персонала.
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
- 7 мая Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, который предусматривает широкомасштабное тестирование населения на коронавирус COVID-19, а также усиление финансовой защиты медиков.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов отмечал, что люди без симптомов коронавируса, а также те, кто не контактировал с больными COVID-19, не смогут пройти бесплатное тестирование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).
- В Украине за минувшие сутки, 14 мая, сделали почти 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус COVID-19, это больше всего с начала эпидемии.