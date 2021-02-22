Про це глава держави заявив журналістам в рамках форуму “Україна 30”.
Президент отметил, что Украина находится в программе МВФ, по которому уже получила 2,1 млрд долларов.
“Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: 700 млн и еще 700 млн. Сейчас они должны были предоставить дату, когда будут выделен второй транш еще 700 млн. Программа не выполнена через несколько вещей. Например, юридический аспект. Их [МВФ] много лет “кормили” законом о ВСП (Высший совет правосудия), а мы почему-то должны это быстро делать, очень быстро. Далее: и земельная реформа, и банковский закон … [законопроект] о ВСП мы зарегистрировали; зарегистрировали законопроект о НАБУ”, – сказал он.
“Есть еще несколько экономических законов, которые мы должны сделать. Такая договоренность”, – сказал президент.
Зеленский считает, что в Украине нормальные отношения с МВФ.
- Ранее глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что Украина в течение 2021 года ожидает получить 2,2 миллиарда долларов тремя траншами от Международного валютного фонда.
- На днях министр финансов Сергей Марченко опровергал информацию, что миссия Международного валютного фонда для пересмотра программы сотрудничества с Украиной завершилась без результата.
- Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила свою работу в Украине, однако решение о пересмотре программы stand-by пока не приняла.