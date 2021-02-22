Про це глава держави заявив журналістам в рамках форуму “Україна 30”.

Президент отметил, что Украина находится в программе МВФ, по которому уже получила 2,1 млрд долларов.

“Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: 700 млн и еще 700 млн. Сейчас они должны были предоставить дату, когда будут выделен второй транш еще 700 млн. Программа не выполнена через несколько вещей. Например, юридический аспект. Их [МВФ] много лет “кормили” законом о ВСП (Высший совет правосудия), а мы почему-то должны это быстро делать, очень быстро. Далее: и земельная реформа, и банковский закон … [законопроект] о ВСП мы зарегистрировали; зарегистрировали законопроект о НАБУ”, – сказал он.

“Есть еще несколько экономических законов, которые мы должны сделать. Такая договоренность”, – сказал президент.

Зеленский считает, что в Украине нормальные отношения с МВФ.