Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.
В четверг, 4 июня, Зеленский отправился в Хмельницкую область с рабочим визитом. Во время поездки президент, в частности, встретился с представителями туристической отрасли на территории Каменец-Подольской крепости.
В ходе встречи Зеленский поставил Министерству иностранных дел задачу рассмотреть возможность либерализации визового режима для иностранцев, посещающих Украину с туристической целью.
Отменить визы, по мнению президента, стоит для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран.
“Надо либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, — мы для них отменяем. Нам надо конкурировать за туриста”, — сказал Владимир Зеленский.
- Ранее сообщалось, что 15 июня Греция откроет свои границы для туристов из 20 стран.
- В Хорватии объявили об открытии туристического сезона 25 мая.
- Правительство Испании приняло решение начать туристический сезон в стране с 1 июля. При этом туристам придется провести двухнедельную изоляцию.