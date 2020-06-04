Президент Украины Владимир Зеленский инициировал отмену визового режима для туристов из ряда стран.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

В четверг, 4 июня, Зеленский отправился в Хмельницкую область с рабочим визитом. Во время поездки президент, в частности, встретился с представителями туристической отрасли на территории Каменец-Подольской крепости.

В ходе встречи Зеленский поставил Министерству иностранных дел задачу рассмотреть возможность либерализации визового режима для иностранцев, посещающих Украину с туристической целью.

Отменить визы, по мнению президента, стоит для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран.

“Надо либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, — мы для них отменяем. Нам надо конкурировать за туриста”, — сказал Владимир Зеленский.