Президент Владимир Зеленский в интервью журналистам британского издания The Guardian рассказал, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным "у него было чувство, что он его услышал".

Об этом идет речь в материале издания.

В статье отмечается, что Путин и Зеленский впервые встретились лицом к лицу в декабре на саммите в Париже вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В основном они придерживались технических деталей давно игнорируемых Минских договоренностей, но, по словам Зеленского, “было несколько эмоциональных моментов”: когда Путин жаловался на радикальных украинских националистов, он отвечал тем, что в России тоже есть радикалы.

“Я думаю, что он услышал меня. У меня было это чувство. Надеюсь, это не ложное чувство. Переговоры дали скромные результаты: обмен пленными, соглашение об отводе войск и невыполнение соглашения о прекращении огня, в результате которого один солдат был убит, а несколько получили ранения в результате боя в последние недели”, – цитируют журналисты президента Украины.

Маловероятно, что Путин согласится на какую-либо мирную сделку, хотя бы отдаленно приемлемую для украинского общества, но Зеленский намерен “двигаться быстро”.

“Время идет. Правительство может потратить один год на весь договор. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя. Если это длится дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию”, – говорит он.

При этом, Зеленский отказался говорить, какой может быть запасная стратегия.