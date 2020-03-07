Об этом идет речь в материале издания.
В статье отмечается, что Путин и Зеленский впервые встретились лицом к лицу в декабре на саммите в Париже вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
В основном они придерживались технических деталей давно игнорируемых Минских договоренностей, но, по словам Зеленского, “было несколько эмоциональных моментов”: когда Путин жаловался на радикальных украинских националистов, он отвечал тем, что в России тоже есть радикалы.
“Я думаю, что он услышал меня. У меня было это чувство. Надеюсь, это не ложное чувство. Переговоры дали скромные результаты: обмен пленными, соглашение об отводе войск и невыполнение соглашения о прекращении огня, в результате которого один солдат был убит, а несколько получили ранения в результате боя в последние недели”, – цитируют журналисты президента Украины.
Маловероятно, что Путин согласится на какую-либо мирную сделку, хотя бы отдаленно приемлемую для украинского общества, но Зеленский намерен “двигаться быстро”.
“Время идет. Правительство может потратить один год на весь договор. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя. Если это длится дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию”, – говорит он.
При этом, Зеленский отказался говорить, какой может быть запасная стратегия.
- 6 марта на сайте издания появились выдержки из интервью с Владимиром Зеленским. В беседе с журналистами Зеленский, в частности, рассказал, что ему “тяжело слышать”, что его визит в Белый дом к президенту США Дональду Трампу только готовится. Также Зеленский выразил обеспокоенность восстановлением отношений между Францией и Россией и заявил, что дает своему российскому коллеге Владимиру Путину год для прекращения войны на Донбассе.