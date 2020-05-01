Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о кредитах и социальной помощи для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за карантина.

Об этом Зеленский сказал в традиционном видеообращении, опубликованном на странице Офиса Президента в Facebook.

“Программа кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. Понимаем, что есть предприятия, которые не работали во время карантина, а значит не смогут показать банку доход. Несмотря на это, они получат необходимые деньги, потому что гарантом выступит государство”, – сказал он.

По словам Президента, на кредитную программу для бизнеса государством выделено около 30 миллиардов гривен.

При этом еще 6 миллиардов гривен из бюджета выделено на увеличение минимальной помощи по безработице и помощи предпринимателям, которые остановили деятельность.

“Они смогут получить от государства компенсацию для выплаты зарплат своим работникам”, – подчеркнул Зеленский.

Также Президент анонсировал предоставление социальной помощи в размере 2000 гривен для семей физических лиц-предпринимателей, которые имеют детей в возрасте до 10 лет.

Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації з карантинними обмеженнями. Кредити для малого та середнього бізнесу під 3-5%; мільярди гривень, спрямовані на збільшення мінімальної допомоги з безробіття; програма соціального захисту сімей фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2-ї групи платників податку. Таких заходів вживає держава для полегшення життя бізнесу й громадянам. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.Крім того, Глава держави висловив сподівання, що власники ринків підуть назустріч державі та максимально дотримуватимуться критеріїв безпеки, розроблених МОЗ і Мінекономіки. Володимир Зеленський наголосив, що вірить у те, що порушень, які змусили б знову закрити ринки, не буде. Також у зверненні йшлося про програму «Велике будівництво», яка допоможе «розігріти» економіку після карантину. Президент нагадав – у поточному році в межах програми Україна виділить 85 мільярдів гривень на дороги державного значення та 22 мільярди – на місцеві дороги. Насамкінець Володимир Зеленський закликав українців залишатися на травневі свята вдома. «Не забувайте, що пом’якшення карантину заплановане з 11 травня. У нас є чіткий поетапний план, за яким все поступово буде відкриватись. Але як швидко це станеться – залежить тільки від вас», – наголосив Глава держави. Gepostet von Офіс Президента України am Freitag, 1. Mai 2020