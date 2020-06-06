Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает министра внутренних дел Арсена Авакова "мощным", а также отметил, что "лучшего министра до сих пор нет".

Так он ответил на вопрос журналиста “Украинской правды” во время общения в резиденции “Залесье”.

Президент сказал, что переживает о том, чтобы после возможного ухода с должности Авакова не развалились громкие дела, которые тот начал расследовать. В частности, дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

“Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета. …Для общества он стейкхолдер этой ситуации, он должен ее довести до конца”, – ответил Зеленский.

Также он отметил, что считает, что лучшего министра внутренних дел, чем Аваков, до сих пор нет.

"Досі немає кращого" – Зеленський у "Заліссі" на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020

“До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр”, – отметил Президент.

Также он сказал, что понимает, почему проходят акции протеста, в ходе которых требуют отставки Авакова.

“Я понимаю, из-за чего забастовка. Я откровенно отвечал на этот вопрос, что, если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и наполовину его не бросать.

Так же, как я боялся за увольнение Рябошапки, чтобы у нас не произошло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем”, – пояснил он свою позицию.