Так он ответил на вопрос журналиста “Украинской правды” во время общения в резиденции “Залесье”.
Президент сказал, что переживает о том, чтобы после возможного ухода с должности Авакова не развалились громкие дела, которые тот начал расследовать. В частности, дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.
“Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета. …Для общества он стейкхолдер этой ситуации, он должен ее довести до конца”, – ответил Зеленский.
Также он отметил, что считает, что лучшего министра внутренних дел, чем Аваков, до сих пор нет.
"Досі немає кращого" – Зеленський у "Заліссі" на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020
“До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр”, – отметил Президент.
Также он сказал, что понимает, почему проходят акции протеста, в ходе которых требуют отставки Авакова.
“Я понимаю, из-за чего забастовка. Я откровенно отвечал на этот вопрос, что, если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его доказать и наполовину его не бросать.
Так же, как я боялся за увольнение Рябошапки, чтобы у нас не произошло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с Арсеном Борисовичем”, – пояснил он свою позицию.
- Ранее сообщалось, что в зале Верховной Рады собирают подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
- 5 июня по всей стране происходят акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, акция утром состоялась под стенами Верховной Рады.
- В центре Киева под стенами Верховной Рады участники акции протеста, которые требовали отставки Арсена Авакова, зажгли файеры и подожгли милицейский автомобиль.