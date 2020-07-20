Зеленский считает убийство Павла Шеремета позором для Украины

Об этом Глава государства написал в Facebook.
“Обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А затем – настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно ни было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не заняло”, – сказал Зеленский.
По словам президента, в Беларуси, России и Украине Шеремет стоял за ценности демократии, права и свободы человека, а также отстаивал обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами.
Владимир Зеленский подчеркнул, что у Шеремета никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. “Его дерзкое убийство – потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление – позор для Украины”, – написал Зеленский.
Сегодня, 20 июля, в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, в Киеве открыли мемориал.
- Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.