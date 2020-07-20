Зеленский считает убийство Павла Шеремета позором для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские правоохранительные органы обязаны сделать все, чтобы весь цивилизованный мир увидел в суде настоящих убийц журналиста Павла Шеремета.

Об этом Глава государства написал в Facebook.

“Обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А затем – настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно ни было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не заняло”, – сказал Зеленский.

По словам президента, в Беларуси, России и Украине Шеремет стоял за ценности демократии, права и свободы человека, а также отстаивал обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами.

Владимир Зеленский подчеркнул, что у Шеремета никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. “Его дерзкое убийство – потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление – позор для Украины”, – написал Зеленский.

Сегодня, 20 июля, в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, в Киеве открыли мемориал.