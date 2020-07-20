Сегодня, 20 июля, в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, в Киеве открыли мемориал.

Об этом сообщают #Буквы.

Мемориальный знак установили на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко – неподалеку от места, где жил и погиб Павел Шеремет.

Автор – известный украинский скульптор Назар Билык.

Памятник – это белый помятый лист бумаги с именем погибшего журналиста, а также слова внизу “На этом месте 20 июля 2016 погиб журналист”.

Фото: #Буквы

К мемориалу журналисты и обычные граждане принесли лампадки, цветы, фотографии Шеремета.