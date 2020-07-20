Об этом сообщают #Буквы.
Мемориальный знак установили на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко – неподалеку от места, где жил и погиб Павел Шеремет.
Автор – известный украинский скульптор Назар Билык.
Памятник – это белый помятый лист бумаги с именем погибшего журналиста, а также слова внизу “На этом месте 20 июля 2016 погиб журналист”.
Фото: #Буквы
К мемориалу журналисты и обычные граждане принесли лампадки, цветы, фотографии Шеремета.
- Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.