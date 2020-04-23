Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда в больницы будут поставлены украинские тесты на коронавирус.

Об этом Зеленский рассказал в видеообращении, опубликованном на странице Офиса Президента в Facebook.

“Завтра будет отгружено и направлено в регионы Украины 200 тысяч ПЦР-тестов, сделанных в Украине”, – сказал он.

Также Президент заявил, что в целом заказано изготовление 2 миллионов тестов на коронавирус украинского производства.

“Также до конца мая мы ожидаем от украинского производителя 200 аппаратов искусственной вентиляции легких”, – добавил он.

Звернення Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу. Володимир Зеленський звернувся до українців, подякувавши всім, хто свідомо відзначав Великдень вдома. Це свідчить про те, що ми є зрілими й відповідальними громадянами, наголосив Глава держави.Крім того, Президент повідомив, що Єврокомісія надасть Україні допомогу для боротьби з COVID-19 у розмірі 1,2 мільярда євро, а також наголосив, що підтримує рішення уряду продовжити карантинні заходи до 11 травня. Насамкінець Володимир Зеленський повідомив ще одну важливу новину – Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом. Наші вчені та виробники мають попередні висновки, згідно з якими, цей лікарський засіб може бути ефективним. Gepostet von Офіс Президента України am Donnerstag, 23. April 2020