На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины будут рассмотрены вопросы безопасности в связи со вспышкой в мире коронавируса COVID-19: в частности, относительно авиасообщения и закрытия границ.

Об этом проинформировал сегодня во время выездного внеочередного заседания Правительства президент Владимир Зеленский.

“После заседания Правительства состоится заседание СНБО, где будет обсужден и внедрен план мер со стороны государства. Вопрос коронавируса, очень актуальный. Это вопрос безопасности нашей страны, наших людей. Мы обсудим вопрос закрытия границ и вопрос авиасообщения с рядом стран”, – подчеркнул он.

Зеленский уточнил, что также будет обсуждаться “обеспечение необходимыми средствами больниц и аптек”.

“Речь и о масках, и об экспресс-тестах. Есть вещи, на которых просто нельзя зарабатывать. Это война и здоровье людей. Сейчас в аптеках стоимость некоторых тестов превышает, к сожалению, 10 тысяч гривен”, – отметил он.

В связи с этим глава государства анонсировал “отдельный разговор” с производителями и поставщиками “относительно спекулятивных цен”.

“У нас вопрос с коронавирусом, если можно так сказать, по сравнению с другими странами – статистика у нас одна из наилучших. Но мы должны сделать так, чтобы ничего не ухудшилось”, – заявил Зеленский.

Он уточнил, что сегодняшнее заседание СНБО – это “будет работа на опережение”.

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