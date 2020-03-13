Об этом проинформировал сегодня во время выездного внеочередного заседания Правительства президент Владимир Зеленский.
“После заседания Правительства состоится заседание СНБО, где будет обсужден и внедрен план мер со стороны государства. Вопрос коронавируса, очень актуальный. Это вопрос безопасности нашей страны, наших людей. Мы обсудим вопрос закрытия границ и вопрос авиасообщения с рядом стран”, – подчеркнул он.
Зеленский уточнил, что также будет обсуждаться “обеспечение необходимыми средствами больниц и аптек”.
“Речь и о масках, и об экспресс-тестах. Есть вещи, на которых просто нельзя зарабатывать. Это война и здоровье людей. Сейчас в аптеках стоимость некоторых тестов превышает, к сожалению, 10 тысяч гривен”, – отметил он.
В связи с этим глава государства анонсировал “отдельный разговор” с производителями и поставщиками “относительно спекулятивных цен”.
“У нас вопрос с коронавирусом, если можно так сказать, по сравнению с другими странами – статистика у нас одна из наилучших. Но мы должны сделать так, чтобы ничего не ухудшилось”, – заявил Зеленский.
Он уточнил, что сегодняшнее заседание СНБО – это “будет работа на опережение”.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.