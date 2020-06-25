Президент Владимир Зеленский "срочно" прибыл в Ивано-Франковскую область, которая уже четвертый день страдает от наводнений.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Во время срочной рабочей поездки в Ивано-Франковскую область Президент Украины Владимир Зеленский лично осмотрел последствия наводнения в регионе. Глава государства совершил облет территорий, пострадавших от стихийного бедствия, и ознакомился с ходом ликвидации чрезвычайной ситуации.

Президенту доложили, что по состоянию на утро 25 июня интенсивность осадков на территории западных областей Украины уменьшилась, а уровень воды постепенно спадает. Максимальные уровни воды уже пройдены на территории Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей. На Закарпатье ситуация нормализовалась, подтоплений населенных пунктов нет.

Сейчас самой сложной ситуация остается в 15 районах Ивано-Франковщины, трех районах Закарпатья и одном районе Львовщины.

На данный момент в западных областях подтоплены 285 населенных пунктов, 9 тыс. 994 дома и 8 фельдшерско-акушерских пунктов; повреждено 500 км автодорог, 135 мостов и 280 м дамб.

Фото: Пресс-служба Президента

Всего ГСЧС совместно с Национальной полицией и органами местного самоуправления произвели спасение 331 человека, эвакуировали 610 человек, отселили 290 человек и перевезли через подтопленные участки дорог 588 человек.

После облета Владимир Зеленский посетил поселок городского типа Ланчин, один из наиболее пострадавших от стихии. Президент ознакомился с работой спасателей и расспросил местных жителей об их насущных потребностях.

Жители Ланчина рассказали Главе государства, как спасались от стихии, и об убытках, понесенных из-за наводнения. В частности, у некоторых из них подтоплены и частично разрушены дома, и теперь люди вынуждены жить у родственников или соседей.

“Мы будем вам помогать. Что от нас требуется?” – сказал Президент.

По словам главы ОТГ, для ликвидации последствий стихии понадобится около 16 млн грн. На первоочередные работы, например расчистку дорог, уборку поваленных деревьев и обломков, понадобится около 10 дней, а полностью привести поселок в порядок удастся до конца лета.

Напомним, что на западе Украины из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов и разрушено 117 км автодорог.