Обращение обнародовала пресс-служба главы государства.

“Ровно 101 год назад произошло одно из самых знаковых событий в истории украинской государственности и национально-освободительной борьбы… Наконец-то появился шанс для построения соборной и самостоятельной страны. Но он, к сожалению, был упущен. Амбиции политиков того времени помешали им добиться настоящего государственного единства. Единства не в словах, а в делах. Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину – румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии. Прошло более ста лет. Сделали ли мы выводы из этой истории? Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны”, – отметил Зеленский.

После этого президент упомянул свое новогоднее поздравление, в котором также призывал украинцев к единству и которое вызвало дискуссии в обществе.

“Как показывает новогоднее поздравление, тема единства болит каждому украинцу. И в поисках этого единства мы снова ссоримся: “А вокруг чего мы, такие разные и непохожие, можем объединиться?” Сможем ли мы, не споря о прошлом, двигаться в будущее?” – заявил Зеленский.

В связи с этим глава государства перечислил критерии, которые могут объединять граждан Украины. По словам Зеленского, “ощущение нации как единого целого” возникает не только благодаря общим традициям, культуре и религии, но и ценностям, которые “приемлемы для каждого уголка Украины” и по которым “украинцев могли бы идентифицировать в каждом уголке планеты”.

“Ценности добродетели и порядочности. Воспитанности и толерантности. Ценности свободы и демократии. Стремление к экономическому благополучию и процветанию. Желание быть богатым. Ценности уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу. Я – украинец. Потому что живу по закону. Всегда готов в случае необходимости защитить свою родную землю. Я пример для постсоветского пространства: в защите своих прав, защите свободы слова, правового государства, гражданского общества, нулевой толерантности к коррупции. Я – украинец. Я ответственный гражданин. Я плачу налоги. Не еду на красный, правильно паркуюсь, никогда не сажусь за руль навеселе. Забочусь об окружающей среде. Учусь критически мыслить. Я украинец – потому что мы лучшие в спорте, науке, в IT. Я веду здоровый образ жизни. Изучаю иностранные языки. Поддерживаю равные возможности для реализации мужчин и женщин. Уважаю права представителей всех национальных меньшинств и всех религий”, – перечислил Зеленский.

Глава государства отметил, что этот список неполный, и его нужно дополнять каждому украинцу, “чтобы быть конкурентоспособным в современном мире”.

“И чтобы впоследствии украинцам стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна. Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, нужно быть сильными. Помните об этом!” – добавил Зеленский.