Covid-19 Украина

обновлено 23.09.2020 в 23:02

Всего:

184734(+3497)

Болеют:

99359(+3497)

Выздоровели:

81670(+1769)

Умерло:

3705(+63)

24 сентября

00:09 Зеленский выступил за создание в Киеве штаб-квартиры для борьбы с дезинформацией

23 сентября

23:52 «Инаугурация» Лукашенко не означает его признание легитимным президентом — Кулеба
23:38 Зеленский выступил за реформирование Совбеза ООН из-за злоупотреблений России
23:12 Зеленский в ООН призвал страны к созданию международной платформы по деоккупации Крыма
22:23 Басков, Киркоров и другие звезды спели в поддержку Лукашенко. В Сети спрашивают: «Сколько стоит их совесть?»
21:09 В МОН прокомментировали ошибку о дате основания Киева в школьном учебнике
20:34 Стоимость Tesla упала на $50 млрд: планы Маска не оправдали ожиданий инвесторов
20:08 Ахметова обвинили в финансировании команды Зеленского: у олигарха отрицают, ОПУ просит не распространять фейки
19:27 Депутаты «ЕС» в Киевсовете отказываются голосовать за ряд земельных вопросов: детали
19:16 Правительство Израиля планирует ввести режим ЧП из-за ситуации с коронавирусом
18:49 Гей, если платят: Гетеросексуалы знакомятся с мужчинами в Сети, чтобы привлечь больше подписчиков на OnlyFans
18:39 В МОЗ объяснили, кто из больных COVID-19 нуждается в обязательной госпитализации
18:12 Россия расширяет санкции против представителей ЕС
17:39 Кабмин может ввести санкции против российского онлайн-ритейлера Wildberries
Партнерский материал
17:18 5 устаревших вещей мужского гардероба
17:16 Тайная инаугурация Лукашенко: Тихановская объявила себя единственным лидером белорусского народа
17:00 Осенний призыв-2020: Кабмин определил, сколько украинцев призовут в армию
16:43 Главу МИД Германии отправили на карантин — у охранника обнаружили COVID-19
16:19 Кабмин оставит «карантинные» ограничения на зарплаты министров вопреки решению КСУ
15:55 Пять европейских стран отказались признать Лукашенко легитимным президентом
15:39 Порошенко готов компенсировать военным штрафы за ответный огонь по боевикам
15:01 В Украине есть стремление к полноправному членству в ЕС, – Зеленский
14:47 В небе над Киевом пролетели американские военные конвертопланы: видео
14:30 Певица Мика Ньютон рассказала о том, как победила рак
13:57 В Японии тестируют 18-метрового робота Gundam
13:54 Языковой омбудсмен призвал Шмыгаля сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе
13:34 «Ключевые шаги должна сделать Россия», – Зеленский о прекращении войны на Донбассе
13:16 В Tesla заявили о планах выпустить бюджетный автомобиль
12:59 61% украинцев не знают, как заполнять избирательные бюллетени, – опрос
12:54 В Киеве за сутки – более 300 новых случаев COVID-19 и пять смертей
12:14 Кернеса официально выдвинули в мэры Харькова, пока он лечится в Германии
12:03 Путин предложил отменить экономические санкции на фоне пандемии COVID-19

Зеленский в ООН призвал страны к созданию международной платформы по деоккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский пригласил лидеров стран-участниц ООН приобщиться к созданию международной платформы для обсуждения деоккупации Крыма

Среда, 23 сентября 2020, 23:12

Об этом шла речь в его выступлении на 75-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН.

Обращаясь к присутствующим на заседании,  Зеленский напомнил о грубых нарушениях прав человека в Крыму, преследовании украинцев и крымских татар, усилении милитаризации полуострова.

Президент призвал лидеров стран-друзей Украины к участию в создании международной Крымской платформы по деоккупации полуострова.

“Пользуясь случаем, хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной Крымской платформы с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова”, — сказал Зеленский.

Кроме того, президент призвал  поддержать обновленную резолюцию “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина”, которую Украина должна вынести на рассмотрение Генассамблеи до конца этого года.

По словам Зеленского, самое главное — чтобы вопросы Крыма и Донбасса не стали “привычными элементами международного пейзажа”.

Напомним, на момент аннексии Крыма и.о. президента Украины был Александр Турчинов. Именно его неоднократно обвиняли в том, что он не дал команду украинской армии и военно-морскому флоту оказать вооруженное сопротивление российским войскам. Сам Турчинов заявлял, что отдавал приказ стрелять, но военные в Крыму отказались его выполнить.

В течение последних месяцев президент Владимир Зеленский неоднократно повторял тезис о “легкой сдаче Крыма”.

“Скажу вам откровенно, мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому”, — заявил Зеленский в июле текущего года.

По мнению президента, те, кто допустил “легкую сдачу Крыма”, должны быть привлечены к ответственности.

“Отдавать Крым нельзя было. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все будут отвечать. Многие, кто в этом участвовал”, — сказал президент в августовском интервью Euronews.

  • О том, почему Зеленский обвиняет в сдаче Крыма и Донбасса Порошенко и Турчинова, а не Россию, читайте в статье #Букв.
Теги: Владимир Зеленский, Крым, ООН, деоккупация

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться