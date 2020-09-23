Зеленский в ООН призвал страны к созданию международной платформы по деоккупации Крыма

Об этом шла речь в его выступлении на 75-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН.

Обращаясь к присутствующим на заседании, Зеленский напомнил о грубых нарушениях прав человека в Крыму, преследовании украинцев и крымских татар, усилении милитаризации полуострова.

Президент призвал лидеров стран-друзей Украины к участию в создании международной Крымской платформы по деоккупации полуострова.

“Пользуясь случаем, хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной Крымской платформы с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова”, — сказал Зеленский.

Кроме того, президент призвал поддержать обновленную резолюцию “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина”, которую Украина должна вынести на рассмотрение Генассамблеи до конца этого года.

По словам Зеленского, самое главное — чтобы вопросы Крыма и Донбасса не стали “привычными элементами международного пейзажа”.