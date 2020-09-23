Зеленский в ООН призвал страны к созданию международной платформы по деоккупации Крыма

Об этом шла речь в его выступлении на 75-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН.
Обращаясь к присутствующим на заседании, Зеленский напомнил о грубых нарушениях прав человека в Крыму, преследовании украинцев и крымских татар, усилении милитаризации полуострова.
Президент призвал лидеров стран-друзей Украины к участию в создании международной Крымской платформы по деоккупации полуострова.
“Пользуясь случаем, хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной Крымской платформы с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова”, — сказал Зеленский.
Кроме того, президент призвал поддержать обновленную резолюцию “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина”, которую Украина должна вынести на рассмотрение Генассамблеи до конца этого года.
По словам Зеленского, самое главное — чтобы вопросы Крыма и Донбасса не стали “привычными элементами международного пейзажа”.
Напомним, на момент аннексии Крыма и.о. президента Украины был Александр Турчинов. Именно его неоднократно обвиняли в том, что он не дал команду украинской армии и военно-морскому флоту оказать вооруженное сопротивление российским войскам. Сам Турчинов заявлял, что отдавал приказ стрелять, но военные в Крыму отказались его выполнить.
В течение последних месяцев президент Владимир Зеленский неоднократно повторял тезис о “легкой сдаче Крыма”.
“Скажу вам откровенно, мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому”, — заявил Зеленский в июле текущего года.
По мнению президента, те, кто допустил “легкую сдачу Крыма”, должны быть привлечены к ответственности.
“Отдавать Крым нельзя было. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все будут отвечать. Многие, кто в этом участвовал”, — сказал президент в августовском интервью Euronews.
- О том, почему Зеленский обвиняет в сдаче Крыма и Донбасса Порошенко и Турчинова, а не Россию, читайте в статье #Букв.