Соответствующий указ №87/2021 опубликован на сайте главы государства.
Президент вывел из персонального состава Координационного совета Саакашвили. Вместо него в состав введен Гиогри Цхакая.
Цхакая — эксперт Исполнительного комитета реформ, который возглавляет Саакашвили, а также эксперт Офиса простых решений и результатов, бывший глава налогово-таможенной службы Грузии.
Этот консультативно-совещательный орган был создан Зеленским в сентябре 2020 года. Его цель — “создание условий для реализации права граждан на жилье, наработки эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства”.
В декабре был утвержден состав совета. В него вошли сотрудники Офиса президента, представители Минюста, Госбюро расследований, Службы безопасности Украины и др.
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