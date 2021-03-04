Президент Украины Владимир Зеленский вывел бывшего президента Грузии и главу Исполнительного комитета реформ Саакашвили из состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Соответствующий указ №87/2021 опубликован на сайте главы государства.

Президент вывел из персонального состава Координационного совета Саакашвили. Вместо него в состав введен Гиогри Цхакая.

Цхакая — эксперт Исполнительного комитета реформ, который возглавляет Саакашвили, а также эксперт Офиса простых решений и результатов, бывший глава налогово-таможенной службы Грузии.

Этот консультативно-совещательный орган был создан Зеленским в сентябре 2020 года. Его цель — “создание условий для реализации права граждан на жилье, наработки эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства”.

В декабре был утвержден состав совета. В него вошли сотрудники Офиса президента, представители Минюста, Госбюро расследований, Службы безопасности Украины и др.