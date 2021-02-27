Соответствующий указ №80/2021 размещен на сайте главы государства.

Как сообщалось, в декабре Зеленский освободил от должности заместителя Ермака Юлию Ковалив, назначив вместо нее Юлию Свириденко.

Свириденко ранее была заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Как заместитель министра она вошла в ТКГ в мае и работала в подгруппе по социально-экономическим вопросам.

26 февраля Зеленский вывел Свириденко из состава ТКГ. В то же время в группу была введена советница офиса Виктория Страхова.

Офис президента о причинах кадровых изменений не информирует.