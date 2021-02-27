Соответствующий указ №80/2021 размещен на сайте главы государства.
Как сообщалось, в декабре Зеленский освободил от должности заместителя Ермака Юлию Ковалив, назначив вместо нее Юлию Свириденко.
Свириденко ранее была заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Как заместитель министра она вошла в ТКГ в мае и работала в подгруппе по социально-экономическим вопросам.
26 февраля Зеленский вывел Свириденко из состава ТКГ. В то же время в группу была введена советница офиса Виктория Страхова.
Офис президента о причинах кадровых изменений не информирует.
- Ранее глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина будет продолжать консультации “только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл”.
- Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что Украина не будет отказываться от формата “Минска”.