Об этом сообщили в Офисе Президента.

В четверг, 26 марта, перед внеочередным заседанием Верховной Рады Украины Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций “Слуга народа”, “Батькивщина”, “Оппозиционная платформа — За життся”, “Голос”, “Европейская Солидарность”, а также депутатских групп “За майбутне” и “Довира”.

В ходе встречи президент обсудил с парламентариями возможную повестку дня и призвал их обеспечить присутствие всех депутатов на заседании.

“Вы видите, какая сложная ситуация в мире и в Украине. Мы делаем много, чтобы уберечь украинский от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы”, — отметил Зеленский.

Отметим, на данный момент анонса внеочередного заседания на сайте парламента нет, повестка дня неизвестна.