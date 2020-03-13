Президент Владимир Зеленский призвал не паниковать из-за коронавируса, так как нас не одолели птичий, свиной и испанский грипп.

Об этом Глава государства сказал в своем обращении.

“Следует помнить, что гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса. Нужны критическое мышление, холодная голова и меры гигиены. Среди прочего нужна и информационная гигиена. Не ведитесь пожалуйста на провокации интернет-аферистов, которые за деньги хотят посеять панику среди нас, среди украинцев. Вирус паники хуже коронавируса. Мы с вами пережили многое. Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп”, – сказал Зеленский.

Птичий грипп – это инфекционное заболевание птицы, которое вызвано вирусами гриппа А. Вирус H5N1 – это подтип вируса гриппа A, который бывает в основном у птиц, очень заразный среди птиц и может быть причиной их смерти. Люди также могут заражаться этим гриппом. Стоит отметить, что в Украине периодически возникают вспышки этого гриппа среди птиц.

Свиной грипп – в 2019 году в Украину пришел грипп H1N1. Этот штамм H1N1 циркулирует среди людей, птиц и животных. 2 июня 2009 года в Украине подтвержден первый случай заболевания свиным гриппом у 24-летнего парня – гражданина Украины, который прибыл в Киев из США.

В октябре 2009 благодаря средствам массовой информации по всей Украине началась паника (ходили слухи, что люди массово умирают от неизвестной формы пневмонии). Люди массово покупали противовирусные, антибиотики и марлевые повязки.

Испанский грипп, или “испанка” – это грипп начала 20 века. Пандемия началась в 1918 году и за полтора года охватила всю планету. Этот очень опасный подвид гриппа поразил около 30 % населения планеты. От него умерло, по разным подсчетам, от 20 до 100 млн человек.

В Киеве, по разным данным, “испанкой” переболело от 50% до 100% населения.

Испанский грипп не возник в Испании: он получил такое название только потому, что в Испании, в отличие от других стран, эту проблему не замалчивали – о ней писали в прессе. Тогда шла Первая мировая война, и в большинстве европейских стран военная цензура не позволяла писать на такие темы.

От “испанки” в 1919 году умерла выдающаяся украинская киноактриса эпохи немого кино Вера Холодная.