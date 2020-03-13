Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине для приема сложных случаев, связанных с коронавирусом, подготовлены более 12 000 мест в инфекционных стационарах.

Об этом Глава государства сказал в своем обращении.

“Для приема сложных случаев подготовлены более 12 000 мест в инфекционных стационарах, есть около двух тысяч врачей-инфекционистов и более пяти тысяч среднего медицинского персонала. Принимаются меры, чтобы максимально повысить способность больниц принимать необходимое количество пациентов для интенсивной терапии”, – сказал президент.

По его словам, Украина ведет переговоры с международными партнерами относительно предоставления гуманитарной помощи, в том числе – медицинского оборудования.

“Украинской таможне поручено осуществлять оформление таких грузов быстро, не более чем за один день”, – подчеркнул Зеленский.

Государственная служба контроля за качеством пищевых продуктов усилит контроль за системой водоснабжения и водоотведения.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Институт молекулярной биологии НАН Украины безотлагательно изготовит 200 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у украинцев, которые находятся за границей не в туристической поездке, будет три дня для того, чтобы успеть вернуться в страну.