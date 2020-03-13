Об этом Глава государства сказал в своем обращении.
“Для приема сложных случаев подготовлены более 12 000 мест в инфекционных стационарах, есть около двух тысяч врачей-инфекционистов и более пяти тысяч среднего медицинского персонала. Принимаются меры, чтобы максимально повысить способность больниц принимать необходимое количество пациентов для интенсивной терапии”, – сказал президент.
По его словам, Украина ведет переговоры с международными партнерами относительно предоставления гуманитарной помощи, в том числе – медицинского оборудования.
“Украинской таможне поручено осуществлять оформление таких грузов быстро, не более чем за один день”, – подчеркнул Зеленский.
Государственная служба контроля за качеством пищевых продуктов усилит контроль за системой водоснабжения и водоотведения.
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Институт молекулярной биологии НАН Украины безотлагательно изготовит 200 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у украинцев, которые находятся за границей не в туристической поездке, будет три дня для того, чтобы успеть вернуться в страну.
- В Украине со вторника, 17 марта, на две недели полностью прекратят авиасообщение с другими странами.
- Ранее сообщалось, что Украина закроет на две недели государственную границу для иностранных граждан в связи со вспышкой в мире коронавируса COVID-19.
- Верховная Рада вводит новые правила доступа для представителей СМИ в связи с карантином – в здание будут пускать не больше одного журналиста от издания или одной съемочной группы от телеканала.