Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году "людям будет легче". В частности, ожидается "небольшой подъем в экономике".

Такое заявление глава государства сделал в интервью изданию “Фокус”.

“Для людей, считаю, будет легче… Мы научились бороться с коронавирусом. Поэтому, думаю, людям будет легче. Обидно, что люди уже не так боятся и иногда не надевают маски. С другой стороны, хорошо, что они не боятся и психологически им легче”, – отметил Зеленский.

“Экономически также будет легче. Ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет”, – добавил он.

Зеленский напомнил, что в 2021 году Украина будет отмечать 30-летие своей независимости.

“Идет символический год – год 30-летия нашей независимости, это подъем духа, есть чем гордиться. Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Думаю, что приедет много иностранных лидеров, которые уважают Украину”, – рассказал глава государства.

При этом Зеленский не считает, что следующий год будет легче лично для него.

“Этот високосный год был непростой, он всегда сложнее, жестче. Что касается нового года, для начала нужно уточнить, для кого он будет тяжелым. Для меня он будет таким же, как 2020-й, возможно, даже труднее. Все зависит, сколько будет вызовов”, – заявил он.