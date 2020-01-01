Видеообращение опубликовано Офисом президента Украины.
Так, в новогоднем поздравительном ролике снялись боксер Александр Усик, строгмен Василий Вирастюк, легкоатлетка Юлия Левченко, гимнаст Олег Верняев, олимпийский чемпион по пражкам в высоту с шестом, Герой Украины Сергей Бубка, пловец Денис Силантьев и бронзовый призер Олимпиады-2008 и девятикратный чемпион Европы по прыжкам в воду Илья Кваша.
“В единении наша сила”, – сказал Василий Вирастюк.
“Желаю Украине сделать фантастический прыжок”, – отметила Юлия Левченко
“А родному Донбассу желаем вернуться домой”, – сказал Олег Верняев.
“А врагов положить на лопатки”, – подчеркнул народный депутат и борец Жан Беленюк.
“Коррупцию отправить в долгосрочный нокаут”, – сказал боксер Александр Усик.
В своем 13-минутном новогоднем видео поздравлении Зеленский заявил, что не намерен говорить о привычных вещах, которые обычно звучат в праздничных роликах Главы государства. Основным посылом поздравления украинского лидера стало то, что различия между гражданами Украины — идеологические, политические, религиозные, культурные и другие — не должны становиться причиной конфликтов и разногласий между нами.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в новом 2020 году быть единой страной ежедневно, а не эпизодически.
- В новогоднем поздравлении снялся и первый Президент Леонид Кравчук.
- В новогоднем поздравлении Президента Владимира Зеленского также приняли участие звезды шоу-бизнеса и телеведущие.