Видеообращение опубликовано Офисом президента Украины.

Так, в новогоднем поздравительном ролике снялись боксер Александр Усик, строгмен Василий Вирастюк, легкоатлетка Юлия Левченко, гимнаст Олег Верняев, олимпийский чемпион по пражкам в высоту с шестом, Герой Украины Сергей Бубка, пловец Денис Силантьев и бронзовый призер Олимпиады-2008 и девятикратный чемпион Европы по прыжкам в воду Илья Кваша.

“В единении наша сила”, – сказал Василий Вирастюк.

“Желаю Украине сделать фантастический прыжок”, – отметила Юлия Левченко

“А родному Донбассу желаем вернуться домой”, – сказал Олег Верняев.

“А врагов положить на лопатки”, – подчеркнул народный депутат и борец Жан Беленюк.

“Коррупцию отправить в долгосрочный нокаут”, – сказал боксер Александр Усик.

В своем 13-минутном новогоднем видео поздравлении Зеленский заявил, что не намерен говорить о привычных вещах, которые обычно звучат в праздничных роликах Главы государства. Основным посылом поздравления украинского лидера стало то, что различия между гражданами Украины — идеологические, политические, религиозные, культурные и другие — не должны становиться причиной конфликтов и разногласий между нами.