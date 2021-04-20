Про це йшлося у відеозверненні президента, опублікованому пізнього вечора вівторка, 20 квітня.

Як повідомлялося раніше, 19 квітня під час зустрічі радників лідерів “нормандської четвірки” (Україна, Росія, Німеччина, Франція) пролунала ініціатива провести наступну зустріч на лінії розмежування “з метою прийняття необхідних рішень у конкретних умовах”.

Зеленський, коментуючи цю пропозицію, заявив, що запрошує президента країни-агресора зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу.

“Вчора і сьогодні на засіданні радників “нормандської четвірки” і підгрупи з безпеки у ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню. Попри підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати спільну заяву. При цьому пролунала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, аби максимально точна побачити і зрозуміти ситуацію. А що мені розуміти? Я чудово все розумію, я щомісяця там буваю. Пане Путін, я готовий піти далі і запропонувати вам зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Слава Україні”, — сказав президент.

Зауважимо, що певну частину звернення (ту, що стосувалася Росії та військової агресії) Зеленський спілкувався російською мовою.