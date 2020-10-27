Изнасилование и пытки в отделении полиции Кагарлыка: одного из фигурантов освободили из-под стражи

Об этом сообщил в Facebook нардеп от “Голоса” Андрей Осадчук.

“Под шумок выборов один из “кагарлыкских палачей” выходит из-под стражи! Пока внимание общества приковано к результатам голосования, аваковские орлы и волчьи суды делают свое черное дело. Сегодня судья Голосеевского районного суда г. Киева Колдина А.А. освободила из-под стражи Ярослава Леваднюка — одного из подозреваемых по делу об изнасиловании и пытках в полицейском участке в Кагарлыке. Даже после того, как экспертиза установила и другие факты пыток, судья решила, что нет оснований держать его под стражей”, — написал он.