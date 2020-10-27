Изнасилование и пытки в отделении полиции Кагарлыка: одного из фигурантов освободили из-под стражи

Об этом сообщил в Facebook нардеп от “Голоса” Андрей Осадчук.
“Под шумок выборов один из “кагарлыкских палачей” выходит из-под стражи! Пока внимание общества приковано к результатам голосования, аваковские орлы и волчьи суды делают свое черное дело. Сегодня судья Голосеевского районного суда г. Киева Колдина А.А. освободила из-под стражи Ярослава Леваднюка — одного из подозреваемых по делу об изнасиловании и пытках в полицейском участке в Кагарлыке. Даже после того, как экспертиза установила и другие факты пыток, судья решила, что нет оснований держать его под стражей”, — написал он.
Освобожденному из-под стражи Левандюку инкриминируют совершение пыток и причастность к насильственному исчезновению (ч. 2 ст. 127 и ч.1 ст. 146-1 УК).
По словам Осадчука, уже двое подозреваемых по делу “отдыхают дома”.
Осадчук также опубликовал копию соответствующего постановления суда, подтверждающего, что Левандюк освобожден из-под стражи.
- Напомним, что в ночь с 23 на 24 мая сотрудники Кагарлыкского отделения полиции в своем служебном кабинете применили пытки к женщине, которую вызвали в участок свидетелем. Они надевали на нее противогаз, применяли наручники, а также стреляли в нее над головой из табельного оружия. После этого женщина была изнасилована.
- 26 мая следователи Государственного бюро расследований объявили подозрение двум бывшим правоохранителям, которых обвиняют в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык (Киевская область).
- В июле еще двум полицейским по факту изнасилования и пыток в отделении полиции Кагарлык было сообщено о подозрении.
- После изнасилования в Кагарлыке и перестрелки в Броварах депутаты “Голоса” решили инициировать отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Но голосов за такое решение не набралось.