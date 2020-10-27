Covid-19 Украина

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Изнасилование и пытки в отделении полиции Кагарлыка: одного из фигурантов освободили из-под стражи

Суд изменил меру пресечения одному из подозреваемых в деле об изнасиловании и пытках в полицейском участке в Кагарлыке с содержания под стражей на домашний арест.

Вторник, 27 октября 2020, 18:59

Об этом сообщил в Facebook нардеп от “Голоса” Андрей Осадчук.

“Под шумок выборов один из “кагарлыкских палачей” выходит из-под стражи! Пока внимание общества приковано к результатам голосования, аваковские орлы и волчьи суды делают свое черное дело. Сегодня судья Голосеевского районного суда г. Киева Колдина А.А. освободила из-под стражи Ярослава Леваднюка — одного из подозреваемых по делу об изнасиловании и пытках в полицейском участке в Кагарлыке. Даже после того, как экспертиза установила и другие факты пыток, судья решила, что нет оснований держать его под стражей”, — написал он.

Освобожденному из-под стражи Левандюку инкриминируют совершение пыток и причастность к насильственному исчезновению (ч. 2 ст. 127 и ч.1 ст. 146-1 УК).

По словам Осадчука, уже двое подозреваемых по делу “отдыхают дома”.

Осадчук также опубликовал копию соответствующего постановления суда, подтверждающего, что Левандюк освобожден из-под стражи.

Фото: Андрей Осадчук

Теги: изнасилование, Кагарлык, катування

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