Женщину из Тернопольской области в данный момент проверяют на коронавирус COVID-19, но заболевание пока не подтверждено.

Об этом сообщил сегодня на брифинге исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья МОЗ Игорь Кузин, комментируя появившиеся в Сети слухи, что у этой женщины уже якобы подтвердили коронавирус.

“Мы получили экстренное сообщение по этому случаю. Эпидемиологическое расследование по этому случаю продолжается. Прорабатываются образцы. Пока лабораторного подтверждения этому случаю нет”, – подчеркнул он.

Кузин также проинформировал, что в субботу, 14 марта, в Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья поступило 15 сообщений о подозрении на коронавирус.

“Центр общественного здоровья в течение сегодняшнего дня получил 15 сообщений из разных регионов Украины. Проводятся лабораторные исследования по всем случаям. По состоянию на сейчас обработано 18 образцов, ни одного позитивного результата выявлено не было. Но образцы продолжают поступать не только на общенациональном уровне, но и на уровне 11 областей Украины, которые получили тест-системы для проведения исследований”, – рассказал он.

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(На видео – с 15:25 и 35:00)