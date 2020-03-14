Об этом сообщил сегодня на брифинге исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья МОЗ Игорь Кузин, комментируя появившиеся в Сети слухи, что у этой женщины уже якобы подтвердили коронавирус.
“Мы получили экстренное сообщение по этому случаю. Эпидемиологическое расследование по этому случаю продолжается. Прорабатываются образцы. Пока лабораторного подтверждения этому случаю нет”, – подчеркнул он.
Кузин также проинформировал, что в субботу, 14 марта, в Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья поступило 15 сообщений о подозрении на коронавирус.
“Центр общественного здоровья в течение сегодняшнего дня получил 15 сообщений из разных регионов Украины. Проводятся лабораторные исследования по всем случаям. По состоянию на сейчас обработано 18 образцов, ни одного позитивного результата выявлено не было. Но образцы продолжают поступать не только на общенациональном уровне, но и на уровне 11 областей Украины, которые получили тест-системы для проведения исследований”, – рассказал он.
(На видео – с 15:25 и 35:00)
- С полуночи 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Так, приостанавливают работу 107 пунктов пропуска и пунктов контроля на государственной границе.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.