Жительница одной из многоэтажек в Киеве получила платежку за отопление за январь 2020 года на сумму почти 53 тысячи гривен.

Данную информацию подтвердили в КП “Киевтеплоэнерго”.

“В соцсетях и СМИ появилась информация о том, что жительница многоэтажки на левом берегу получила платежку за отопление почти 53 тыс. гривен… К сожалению, должны подтвердить, что эта информация не фейковая и жительница дома по адресу: ул. Е. Сверстюка, 52-В действительно получила платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв. м в январе 52 932,18 грн”, – отмечается в сообщении.

В “Киевтеплоэнерго” подчеркнули, что это не ошибка и не технический сбой. Причиной такого начисления является то, что квартира оказалась единственной из 177 квартир, в которой не установлен счетчик отопления.

“Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика”, – объясняют в “Киевтеплоэнерго”.

В компании уточнили, что сумма начислена по методике, действующей для домов, где есть техническая возможность установить счетчики отопления в квартирах.

При этом в “Киевтеплоэнерго” признают, что “хотя с точки зрения закона начисление за отопление… правильное, однако учитывая реалии – противоречит логике справедливых начислений для клиентов”.

“Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только “Киевтеплоэнерго” и его клиентов, такая же ситуация и в других городах. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности постановления Кабинета Министров № 630, требований которого придерживаются теплопоставщики. Методика провоцирует коллизию, когда финансовая нагрузка за разницу между показателями общедомового счетчика и индивидуальными приборами учета и МОП (места общего пользования) возлагается на потребителей без индивидуальных счетчиков. Когда в доме без индивидуальных счетчиков остается 2-4 квартиры, суммы начислений становятся шокирующими“, – подчеркивают в компании.

Отмечается, что существующая методика работает, когда 50-70 % квартир оборудованы индивидуальными счетчиками. В противном случае она дает сбой.

В “Киевтеплоэнерго” намерены обращаться к Правительству и профильному министерству с инициативой создания методики начислений для домов, где более 70 % квартир оборудованы индивидуальными счетчиками. В компании также пообещали пересмотреть перераспределение потребленного тепла в указанном доме и сделать перерасчет платежки на 53 тысячи гривен.

В “Киевтеплоэнерго” подчеркивают, что “самый надежный способ избежать подобной ситуации для жителей домов, где соседи установили индивидуальные счетчики отопления, – также установить индивидуальный счетчик”.