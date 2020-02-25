Данную информацию подтвердили в КП “Киевтеплоэнерго”.
“В соцсетях и СМИ появилась информация о том, что жительница многоэтажки на левом берегу получила платежку за отопление почти 53 тыс. гривен… К сожалению, должны подтвердить, что эта информация не фейковая и жительница дома по адресу: ул. Е. Сверстюка, 52-В действительно получила платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв. м в январе 52 932,18 грн”, – отмечается в сообщении.
В “Киевтеплоэнерго” подчеркнули, что это не ошибка и не технический сбой. Причиной такого начисления является то, что квартира оказалась единственной из 177 квартир, в которой не установлен счетчик отопления.
“Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика”, – объясняют в “Киевтеплоэнерго”.
В компании уточнили, что сумма начислена по методике, действующей для домов, где есть техническая возможность установить счетчики отопления в квартирах.
При этом в “Киевтеплоэнерго” признают, что “хотя с точки зрения закона начисление за отопление… правильное, однако учитывая реалии – противоречит логике справедливых начислений для клиентов”.
“Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только “Киевтеплоэнерго” и его клиентов, такая же ситуация и в других городах. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности постановления Кабинета Министров № 630, требований которого придерживаются теплопоставщики. Методика провоцирует коллизию, когда финансовая нагрузка за разницу между показателями общедомового счетчика и индивидуальными приборами учета и МОП (места общего пользования) возлагается на потребителей без индивидуальных счетчиков. Когда в доме без индивидуальных счетчиков остается 2-4 квартиры, суммы начислений становятся шокирующими“, – подчеркивают в компании.
Отмечается, что существующая методика работает, когда 50-70 % квартир оборудованы индивидуальными счетчиками. В противном случае она дает сбой.
В “Киевтеплоэнерго” намерены обращаться к Правительству и профильному министерству с инициативой создания методики начислений для домов, где более 70 % квартир оборудованы индивидуальными счетчиками.
В компании также пообещали пересмотреть перераспределение потребленного тепла в указанном доме и сделать перерасчет платежки на 53 тысячи гривен.
В “Киевтеплоэнерго” подчеркивают, что “самый надежный способ избежать подобной ситуации для жителей домов, где соседи установили индивидуальные счетчики отопления, – также установить индивидуальный счетчик”.
- Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 124 городах Украины тарифы на тепло и горячую воду за декабрь 2019 года снизили на 30%. В комментариях под сообщением Гончарука его заявление раскритиковали. Люди писали, что во многих городах суммы в платежках за декабрь оказались выше, чем раньше.
- Мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что в январе жители столицы получат платежки с меньшими счетами на оплату за тепло – примерно на 22-23 %.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что этой зимой цена на газ для украинцев расти не будет.