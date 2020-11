Об этом сообщает агентство ВВС.

Закрытая видеоконференция министров проходила в Zoom.

Верлаан, являющийся журналистом новостной телепередачи RTL Nieuws, ничего не взламывал. Он сумел присоединиться к конфиденциальной встрече после того, как министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд случайно “засветила” некоторые данные для подключения к конференции в своем Twitter.

Она, в частности, опубликовала фотографию, на которую попали пять из шести цифр кода для подключения. Журналист путем подбора вычислил недостающую цифру, ввел код и без проблем присоединился к конференции.

“Новость: я получил доступ к секретной онлайн-встрече между министрами обороны 27 стран ЕС. Министр Бейлевелд опубликовала фото встречи с частью пин-кода, который можно было угадать за несколько попыток”, — написал он в Twitter по факту инцидента.

Верлаан был очень удивлен, что ему так легко удалось присоединиться к секретным переговорам. Журналист начал приветственно махать рукой в камеру.

На вопрос главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, осознает ли он, что подключился к закрытой встрече, Верлаан ответил:

“Да, да, мне очень жаль. Я – журналист из Нидерландов. Мне очень жаль, что я прерываю вашу конференцию. Я уйду отсюда”.

Боррель отметил, что подключение к закрытой видеоконференции нарушает закон, и посоветовал Варлаану “отключиться быстрее, чем приедет полиция”. И журналист сделал это.

Встречу министров обороны пришлось перенести из соображений кибербезопасности.

Love the Borrell sign-off. “Bye bye, thank you”. After warning the journalist he may be arrested. A modern-day Michael Fagan, in Brussels. #thecrown #theeu https://t.co/R8DXgOs4N4

— Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 21, 2020