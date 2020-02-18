Об этом более десятка сотрудников Bloomberg News на условиях анонимности рассказали The New York Times.

По словам журналистом, в декабре, когда стало известно, что Майк Блумберг примет участие в выборах 2020 года, главный редактор Bloomberg News собрал более 100 своих сотрудников. На встрече он передал им рекомендации касательно того, как стоит отвечать события президентской компании.

В частности, речь шла о том, что тем журналистам, которые занимаются расследованиями, будет запрещено писать о деятельности самого Блумберга и его конкурентов демократов. При этом действия действующего президента Дональда Трампа освещать было можно.

Журналисты надеялись, что Блумберга довольно быстро покинет президентскую гонку и эти ограничения перестанут быть актуальным. Однако в феврале рейтинг вырос, а вместе с ним и беспокойство журналистов.

Теперь сотрудники Bloomberg News раздумывают о том, как возможное избрание Блумберга на пост президента скажется на работе новостной организации, где и без того назревает конфликт интересов. Уже сейчас в Bloomberg News, в которой работает более 2,5 тысяч журналистов, всем новым сотрудникам выдают копии его автобиографической книги владельца компании “Bloomberg by Bloomberg”, а внутренние принципы Bloomberg News запрещают освещать вопросы доходов и личной жизни ее владельца. Новые правила сделали журналистов, по их словам, еще более уязвимыми перед критикой со стороны читателей, а новый уровень внутренней цензуры не позволяет им задействовать в работе весь свой опыт.

Журналистов пугает и тот факт, что в случае избрания Блумберг может решить продать свою компанию. Они считают, что новый владелец может не захотеть субсидировать дорогостоящую операцию по сбору новостей. В случае, если медийная организация продана не будет, репортерам Bloomberg News придется освещать деятельность Белого дома, контролируемую человеком, в конечном счете ответственным за их зарплаты.

Сотрудники Bloomberg News пытаются доказывать, что новостная организация не является дополнением к политической операции их босса, но сделать это довольно сложно в условиях, когда часть сотрудников и один из редакторов взяли отпуски, чтобы принять участие в президентской кампании Блумберга.

В для того, чтобы сгладить ситуацию, издание публикует на своем сайте колонку с информацией о Блумберге, написанной конкурентами. Однако она доступна только для тех, кто оформил платную подписку. Также в издание был нанят журналист, который пишет критикующие политику Блумберга материалы.

В декабре CBS News спросили у Блумберга, что он думает о сложившейся ситуации. Он отметил, что ограничения для журналистов — норма, ведь они получают зарплату за свою работу.

“Вам просто нужно научиться жить с некоторыми вещами. Они получают зарплату. Но с зарплатой приходят некоторые ограничения и обязанности”, — сказал он.