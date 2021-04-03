Об этом сообщают #Буквы.
Василенко, которая заявила, что “лучше сдохнуть в России, чем в Украине”, в “Миротворце” назвали провокатором.
Отмечается, что Василенко является участницей информационных провокаций страны-агрессора против Украины. Также она отрицает российскую агрессию.
Напомним, что украинская актриса и модель Елизавета Василенко, известная по роли Лолы в сериале “Школа”, переехала в Россию и заявила, что “лучше сдохнуть тут, чем в Украине”. Она также рассказала, что после переезда столкнулась с критикой. Детальнее об этом – в материале.
- Ранее киевская блогерша с ником di.rubens, известная так же как Тася, или Таисия Маламан, сняла для ТикТок видеоролик на Аллее Небесной Сотни, в котором расхвалила страну–агрессора. В кадре собеседник предлагал девушке выбрать одну из двух стран, и та со смехом постоянно выбирала Россию, отдавая ей предпочтение перед Украиной.
- Детальнее об этом инциденте – в материале.