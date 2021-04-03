Актриса и блогерша Лиза Василенко загремела в базу "Миротворца" из-за своих скандальных высказываний об Украине.

Об этом сообщают #Буквы.

Василенко, которая заявила, что “лучше сдохнуть в России, чем в Украине”, в “Миротворце” назвали провокатором.

Отмечается, что Василенко является участницей информационных провокаций страны-агрессора против Украины. Также она отрицает российскую агрессию.

Напомним, что украинская актриса и модель Елизавета Василенко, известная по роли Лолы в сериале “Школа”, переехала в Россию и заявила, что “лучше сдохнуть тут, чем в Украине”. Она также рассказала, что после переезда столкнулась с критикой. Детальнее об этом – в материале.