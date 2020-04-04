На фоне пандемии коронавируса COVID-19 авиакомпании по всему миру отменили свои рейсы, а страны закрыли свои границы и объявили карантин для своих граждан. Пандемия ограничила передвижение людей, но ограничить воображение невозможно.

Британская телерадиокомпания ВВС собрала 10 способов увидеть мир — через веб-камеры.

Слоны в ЮАР

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/48MFrf5ADp8" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Эта онлайн трансляция с веб-камеры на водопое в Парке слонов Тембе, который находится недалеко от границы Южной Африки с Мозамбиком. В большинстве случаев вокруг будет слоняться, по крайней мере, несколько крупнейших в мире слонов.

Время от времени вы можете увидеть леопардов, львов, носорогов и буйволов, которые приходят напиться воды.

Таймс-сквер, Нью-Йорк

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Bi1IxuOnRvA" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

В обычное время, это одно из самых оживленных мест в мире, но сейчас сердце Манхэттена мрачно тихо, так как в городе подтвердили около 50 000 случаев коронавируса.

Яркая реклама на Таймс-сквер теперь рекламирует шоу, которые никто не может посетить, одежду, которую никто не может купить, и города, в которые никто не может поехать.

Лапландия

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/pR6l5t5sdtg" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Камера, которая охватывает 360 градусов, находится в северной Финляндии, за Полярным кругом.

Обычно небольшая лесная деревня Кёнгес принимала туристов, которые интересовались мифологией Финляндии и ее загадочными эльфами.

Тайский пляж

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/1FvwPEKgcsA" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Это канал стоит посмотреть, если вы хотите расслабиться с захватывающим закатом каждый день. Веб камеры установлена на уединенном пляжа с белоснежным песком на острове Самуи, в Таиланде.

Северное сияние

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/CwriDd8STdI" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Этот прямой эфир записывается в провинции Манитоба в Канаде. Если вы будете смотреть его в ночное время, вы увидите северное сияние в полном потоке, поскольку магнитное поле нашей планеты взаимодействует с частицами от Солнца.

Венеция

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/ph1vpnYIxJk" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Один из самых красивых и посещаемых городов мира закрыт.

В Италии наблюдается самая сильная вспышка коронавируса, в результате Венеция и остальная часть страны подвергались строгим мерам локализации в течение нескольких недель.

Гориллы в Африке

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/rgXWDk7rh4w" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Этот канал, который работает днем и ночью, показывает, что гориллы делают в центре сохранения горилл GRACE в восточной части Демократической Республики Конго. Здесь живут около 300 восточных равнинных горилл — около 8 % от общего количества в мире.

Токио

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/rpVObqKAe84" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Как и на Нью-Йоркской Таймс-сквер, пересечение Сибуя в столице Японии обычно считается одним из самых оживленных перекрестков в мире. Сейчас оно тихое, но не безлюдное. И, как показывает этот канал, люди держатся на расстоянии друг от друга.

Норвегия на поезде

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/_9ZVqdmaBvs" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Это не прямой эфир – это серия длинных предварительно записанных видео, соединенных вместе, показывающих живописное путешествие на поезде между Бергеном и Осло. Когда поезд проносится мимо фьордов, озер и лесов, картинка невероятно успокаивает.

Космос

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/u5QavktMPOg" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Это, пожалуй, самый захватывающий прямой эфир из всех. Он транслируется из Международной космической станции, которая летит со скоростью около 17 000 миль в час (27 300 км/ч) над нашими головами (и которую вы, возможно, видели ясной ночью).

Прямая трансляция доступна только тогда, когда космическая станция находится в контакте с Землей — время от времени происходит потеря сигнала, но это бывает редко.