Про це йдеться у матеріалі #Букв.
9 днів тому в Молдові серед білого дня було викрадено суддю Миколу Чауса. Впродовж цього часу в Молдові розгортався нечуваний політичний скандал, політики звинувачували уряд у нездатності гарантувати безпеку жителям країни і створили Тимчасову слідчу комісію для розслідування обурливого випадку.
Президентка Молдови Мая Санду, яка розпочала свою каденцію з візиту до України, назвала такий вчинок неприпустимим.
Міністр внутрішніх справ Молдови повідомив, що листування між викрадачами велось українською мовою, те саме підтвердили і свідки викрадення – зловмисники спілкувались українською.
Через кілька днів молдовським та українським журналістам вдалось отримати копії документів викрадачів, а з деяким навіть поспілкуватись. Виявилось, що двоє з них мають стосунок до військової розвідки України, а ще один – є експоліцейським.
Тим часом українська влада ніяк не реагує на заяви офіційних осіб Молдови, в стилі “это не мы”, ігноруючи всі опубліковані докази причетності українських спецслужб до викрадення.
Хто та навіщо викрали суддю Чауса дивіться у відеоматеріалі #Букв.
- Раніше #Букви розбиралися, кому потрібно викрадення Чауса, до чого тут заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов, і чому тепер Україна на порозі грандіозного політичного скандалу з Молдовою.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з молдовським колегою Ауреліу Чокоєм. Бесіда стосувалася викрадення українського суддя Миколи Чауса в Кишиневі. Кулеба запевняв, що Україна не причетна до ситуації з Чаусом.
- Сьогодні парламент Молдови схвалив створення слідчої комісії для встановлення обставин викрадення українського екссудді Миколи Чауса.