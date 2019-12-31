Украина в 2019 году услышала мелодичный напев флейты. И пошла за ним. Президент Украины может считать, что именно он ведет за собой народ. Но горькая правда состоит в том, что он – первый ребенок в процессии. Процессии, которая направляется одним плешивым маньяком под бой Кремлевских курантов.

Катастрофа подводной лодки “Курск” оказалась своеобразным Рубиконом Владимира Путина. Репутационная катастрофа и крушение престижа власти и президента из-за многочисленного вранья и утаивания информации стала предпосылкой для реактивных действий Кремля по зачистке информационного пространства и политической сферы. Критиковавшие Путина телеканалы были поставлены под контроль Красной Площади. Альтернативные центры влияния в виде некоторых партий и олигархов – нейтрализованы изгнанием или тюремной камерой. Консолидация власти окончилась в 2003-2004 году, как раз к концу первого срока Путина.

“Курск” стал горным перевалом, пиком, переход через который определило движение путинской России на десятилетия вперед. Вначале – управляемая демократия. Потом – жесткий авторитаризм. Не утверждаю, что не будь “Курска”, история бы развивалась по-иному и мы все стали бы свидетелями демократических преобразований в России. Но именно авария подводной лодки обнажила все конфликты внутри общества, а главное, показало входящему во вкус вождю постсоветских народов насколько разрушительной для его реноме могут быть сила медиа и конкурентная политическая среда. И как умело своими медиа распоряжаются не зависящие от него игроки.

Считается, что систему характеризует не сама ошибка, а реакция на ошибку. Реакция демократии всегда состоит в принятии ответственности. Реакция автократии – в переадресации ответственности на врагов. Ведь вождь непогрешим по определению. И все проблемы могут происходить только от действия врага и его клевретов. “Курск” непременно взрывают американцы. Рубль обрушивает Сорос. Апельсины на Майданах накалывает Госдеп. Кругом враги. Путин борется за выживание народа и государства. Реакция на ошибку “Курска” уничтожила еще существующую суперпозицию российской политики, обнулила другие вероятности. Превратила мир российской власти в игру с нулевой суммой. Коробка Шредингера открылась. Атомы замерли на своих местах. Замотанный в красный саван с серпом и молотом кот оказался на диво живучим.

Казалось бы, зачем сейчас в 2019 году писать что-то о далеких российских Рубиконах двадцатилетней давности? Потому что несомненным итогом года стоит считать переход своего Рубикона президентом Украины Владимиром Зеленским. Этим Рубиконом стоить признать синхронизированные в пространство-временном континууме события: процесс “Рифмастера” и выдача России обвиняемых в расстреле “Небесной сотни” бойцов “Беркута”. Первое окончательно отдалило от Зеленского патриотическую среду. Второе – фактически ознаменовало отказ власти от ценностей “Революции достоинства”.

Со времени прихода к власти Владимира Зеленского подмуркивающий во всех своих публичных выступлениях президент находился в позиции кота Шредингера. Месседжи предвыборной программы, расслоенные как новогодняя селедочная шуба для каждой аудитории не давали ответа на то, во что по-настоящему верит Зеленский. Хотя его творчество конечно же наталкивало на мысль о нем как о глубоко советской личности.

Тем не менее, все последующие полгода даже в среде гальванизированного и разобщенного патриотического актива шли споры. Ватник – не ватник. Капитулянт – не капитулянт. За Европу – скрыто за Россию. Постепенное возвращение в Украину пророссийских деятелей эпохи Януковича, игнорирование военных и отмена парада на День Независимости, усиления олигархического влияния, масштабные коммуникационные провалы – “я не лох” – , включение во фракцию людей, в которых трудно было не разглядеть ватников и отморозков, слова о “воинствующем меньшинстве”, подписание Формулы Штайнмайера, “глаза в глаза” в Париже, газовый Минск и массовые уступки Путину по разным вопросам.

Все это вызывало активную дискуссию о корне хаотичной и нелогичной с точки зрения интересов Украины политики власти. Версия о глубокой некомпетентности Зеленского и его команды все-же превалировала над версией о сознательной капитуляции перед Россией. Ситуацию изменил фактическое назначение Зеленским “виновных” в убийстве Павла Шеремета на брифинге. Виновными оказались авторитетные в военно-патриотической среде фигуры. И конечно же обмен…

На данном этапе развития уже не важно, о чем думал президент Зеленский выходя на приснопамятную пресс-конференцию. Как не важна и искренность его мотиваций при обмене “Беркута” на наших пленников. Скажу больше, не важен даже дальнейший ход следствия. Так как изначальная политизация дела президентом и на скорую руку подогнанные под дело доказательства уже обеспечили Зеленскому конфликт с активной проукраинской частью общества. А выдача “Беркута” опечатала этот конфликт кровавым сургучом.

Смысл Рубикона, в конце-концов, состоит не в мотивациях, а в необратимости дальнейшего пути. Опираясь на аморфную глину пассивных обывателей все полгода Владимир Зеленский балансировал на перекрестке между патриотами и ватниками. Сейчас же, дорожка, похоже выбрана.

Мне возразят, что Зеленский – не пророссийский президент, просто он формирует свою политику. И что его мотивы правильные. Возможно. Но политика – это шахматы. Движение одной фигуры на доске обуславливает поведение и диспозицию других фигур. В конце-концов, мы ничего не знаем о мотивации Путина во время катастрофы “Курска”. Но много знаем о том, к чему его подтолкнул кризис и жажда сохранения власти. И многое знаем о том, как именно Путиным и его желаниями распорядились люди, которые помогали кремлевскому диктатору цементировать собственную власть.

Тоже самое и здесь. Глупость и опрометчивость – плохой союзник в шахматной партии. И если вследствие неумелости окружающих невозможно убедить в том, что ты гроссмейстер – остается только играть в Чапаева. Заткнув рот несогласным, и раструбить через подконтрольные телеканалы, что игра в Чапаева – это такие особые управляемые шахматы. С попами, Сталиным и ядерным оружием в российском случае. С Лигой смеха, диджитализацией и Сивохой – в нашем. Выстраивание системы параллельной реальности – это еще одна черта, роднящая Зеленского с Путиным. Просто второй уже закончил, а первый – только начал.

Что касается освобождения и передачи России обвиненных в убийстве Небесной Сотни беркутовцев – означает фактический отказ власти от ценностей Революции Достоинства. И переход ее на условную сторону Антимайдана. И это – не эмоции мои или Зеленского. Это – логика политического процесса. В 2013-2014 годах Майдан восстал против авторитарной власти, которая сдавала Украину России. Восстал за прозападный вектор развития.

Российская агрессия стала логичным продолжением попыток Кремля по поглощению Украины, а национал-оборонительная война – логичным продолжением Революции Достоинства. Именно отказ от ценностей Майдана, в виде символического плевка на могилы убитых, дает Зеленскому возможность расширить свою базу поддержки за счет пророссийских граждан. А также дает ему оперативный простор для дальнейших действий. Действий, которые он сам может воображать каким-то третьим путем для страны. Но которые на поверку окажутся просто-напросто очередным историческим дрейфом страны в сторону России. Историей доказано, что даже для того, чтобы хотя бы стоять спиной к Империи и лицом в сторону Запада, Украине надо прилагать множество усилий.

Более того, логика процесса будет подталкивать Зеленского к расширению спектра политический репрессий и к ревизии Майдана и начала войны. Для того, чтобы договориться о мире на условиях Путина власти надо будет сначала истребить и дискредитировать то самое “воинствующее меньшинство” – часть общества, которое защищало душу Украины на Майдане и тело Украины на фронте.

Для того, чтобы обеспечить лояльность общества новому курсу по “срединным договоренностям” монстрами надо будет выставить тех кто начал войну. Конечно же не Путина! Ведь, как мы недавно услышали от одного из депутатов Зеленского, Путин был просто вынужден забрать Крым. Потому что Правый Сектор, распятый русскоговорящий мальчик и тому подобное. Войну намайданили радикалы, осуществляя государственный переворот. А начали – бандеровцы, обстреливающие мирные донецкий села. Вы пока что слышите такое только от Портнова? Это только пока.

Конечно же, описанное выше – это пока что просто прогноз вектора событий на 2020 год. Грядущего года попыток консолидации власти Зеленским. Этот прогноз может оказаться саморазрушающимся. Так как логикапроисходящего понятна для многих игроков, которых не устраивает возвращение в российское стойло. Не устроит это и миллионы украинцев. В конце концов, авторитаризм отличается от демократии как гоночный болид от велосипеда. Авторитаризм не терпит непрофессионалов и не прощает ошибок.

Собственные интересы исповедует и Путин. И вряд ли эти интересы состоят в консервации режима Зеленского на годы вперед. У Путина уже есть один сопротивляющийся поглощению Лукашенко. Зеленский интересен Путину прежде всего как недальновидный человек, которого можно затянуть в мышеловку, используя мир в качестве сыра. Зеленский для Путина – инструмент по дестабилизации Украины. Человек, который должен довести общество до нового Майдана, а страну до хаоса. Обеспечив Путину возможности для продолжения экспансии. А это значит, что вся агентура в окружении Зеленского и в государственных структурах будут подталкивать последнего к жесткому решению проблемы “майданутых радикалов”. А сам Зеленский будет окуклен в сплетенном Кремлем информационно-аппаратном коконе.

Считается, что Крестовый поход детей – средневековое движение подростов вознамерившихся освободить Гроб Господень одними лишь горячими сердцами и чистыми намерениями, – лёг в основу распространённой в Европе легенда о Гамельнском крысолове. Мрачной сказке о том, что разгневанный менестрель с волшебной дудочкой увёл из города и утопил всех детей. После того, как взрослые решили не выплачивать ему награду за избавление от крыс.

Украина в 2019 году услышала мелодичный напев флейты. И пошла за ним. Президент Украины может считать, что именно он ведет за собой народ. Но горькая правда состоит в том, что он – первый ребенок в процессии. Процессии, которая направляется одним плешивым маньяком под бой Кремлевских курантов.

Средневековый крестовый поход детей закончился трагически. Юные рыцари испытывали множество лишений. Гибли от болезней и холода Альпийских перевалов. Дошедшие до берега моря две тысячи юношей были заманены на купеческие корабли. И проданы в рабство. Добрых сердец и чистых намерений оказалось недостаточно для того, чтобы сопротивляться злу этого мира.

Начавшийся в 2019 году украинский крестовый поход детей за мир, против бедности, жадности и вранья продолжается. И каким бы вдохновляющим не был старт пути финал его предрешен.