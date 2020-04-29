В отличие от Западной Европы, в Украину вирус COVID-19 пришел значительно позже. Такая ситуация могла сыграть на руку власти и дать больше времени для подготовки к борьбе с новым заболеванием. Однако этого не произошло. Украина встречала пандемию тотальным дефицитом необходимых товаров, неподготовленностью медицинских учреждений и с огромными кадровыми проблемами в Министерстве охраны здоровья.

Ранее мы уже рассказывали о неготовности медицинских учреждений Украины к возможному всплеску заболеваний COVID-19. Также много было сказано о причинах неготовности власти к этой проблеме. Сегодня мы расскажем о тех, кто привык оставаться в тени. Это украинские производители тех же дефицитных масок, антисептиков и защитных костюмов. В начале карантина Минэкономики собрало собственный перечень таких производителей, который попал в StateWatch.

С какими проблемами пришлось столкнуться украинским производителям? Почему возник дефицит необходимых товаров? И угрожает ли нам новая волна дефицита в случае роста случаев Covid-19 в Украине? Эти вопросы на условиях анонимности мы задали предпринимателям, которые занимаются изготовлением товаров индивидуальной защиты в Украине.

Дефицит и резкий рост производства

В начале распространения COVID-19 в Украине аптеки, больницы и другие учреждения столкнулись с тотальной нехваткой средств индивидуальной защиты (маски, защитные костюмы, антисептики) (далее – СИЗ). Причиной этого дефицита стала масштабная продажа всей необходимой продукции за границу. Пока бизнесмены распродавали все запасы другим странам, власть никак на это не реагировала, чем вызвала появление дефицита на рынке.

В связи с нехваткой продукции на складах основная часть работы легла на плечи украинских производителей, которые должны были в максимально короткие сроки наладить производство средств индивидуальной защиты.

“Во-первых, не умели делать. Маска – якобы изделие легкое, ничего сложного там нет, но, когда это касается организации, не готовы к этому были. Нужно было 5 дней, чтобы все это организовать, технологически все это разложить правильно. Поэтому так и получилось”, – рассказывает представитель ООО “Технограни”, занимающейся изготовлением различных средств индивидуальной защиты.

Производители, с которыми нам удалось пообщаться, повторяли примерно одни и те же цифры. В момент образования дефицита спрос на их продукцию вырос в десятки раз. Некоторые из производителей, которые раньше вообще не занимались изготовлением подобной продукции, рассказали о масштабах производства в наиболее пиковый период:

“По поводу увеличения заказов… Ну, мы сделали, наверное, миллион масок, раньше мы их совсем не делали. Но уже прошел пик. На следующей неделе цены на маски упадут, и упадут хорошо. И уже маску можно будет купить за 10 гривен. И не будет проблемы, где купить. Мы в наших магазинах уже снижаем цены, и оптовые также”, – рассказывает Александр Барсук из компании ЧП “Ярослав”.

Производители также приводят ориентировочные цифры, которыми они оперировали на момент наибольшего дефицита:

“Что касается масок, то колоссальный был спрос, который потом в разы уменьшился. В цифрах запросы были на 20 тысяч масок в сутки. Сейчас 3-5 тысяч максимум”, – вспоминает представитель компании “Технограни”.

В целом же предприниматели отмечают уменьшение спроса на рынке. В первую очередь они связывают это с увеличением предложения со стороны производителей:

“Сейчас заказов уже меньше стало. Во-первых, попривозили самолетами из Китая, частично все начали шить. Что шьют – это уже другой вопрос. Что попало шьют, но шьют. Скажем, такого уже нет, что дай хоть что-нибудь – дай за любую цену. А такое было”, – вспоминает Александр Барсук из компании ЧП “Ярослав”.

Риск производственного дефицита

Как этого и следовало ожидать, дефицит и спрос на потребительском рынке привели к тому, что производители не смогли справиться с нагрузкой. Подавляющее большинство производителей сообщили нам, что им приходилось отказывать большому количеству потенциальных покупателей в связи с нехваткой производственных мощностей. Однако не это больше всего беспокоит производителей. Многие из них, особенно те, что занимаются изготовлением масок и защитных костюмов, говорят о том, что очень скоро они могут столкнуться с новой проблемой – нехваткой “сырья” для изготовления своей продукции.

Вот что об этой проблеме нам рассказали на Черниговском учебно-производственном предприятии украинского общества глухих, где также занимаются изготовлением СИЗ:

“Риск дефицита сырья существует постоянно, поскольку украинская промышленность не в состоянии обеспечить необходимые объемы, а поставки из-за рубежа в условиях всемирного карантина очень проблематичны”.

Компания “ЛТИ”, специализирующаяся на разовой медицинской одежде, также указала на зависимость собственного производства от импортного сырья:

“Основные комплектующие – это нетканый материал, который производят несколько предприятий в Украине из импортного гранулята полипропилена. Поэтому риск дефицита очень реальный”.

У производителей масок тоже не все хорошо. Один из собеседников, а именно представитель ООО “Технограни”, рассказал нам о том, что на данный момент самая большая проблема для производителей масок – это потребность в резинке для масок:

“Прежде всего это резинка. Она уже подскочила в цене, и дальше будет еще хуже”.

Антисептики и дезинфицирующие средства

В отличие от масок и защитных костюмов, производители антисептиков и дезинфицирующих веществ не ожидают проблем с дефицитом производственных материалов. Связано это с отсутствием импортных компонентов в изготовлении и относительной простотой производства.

Мы пообщались с представителем компании “Наноматериалы и нанотехнологии”, занимающейся изготовлением дезинфицирующих веществ, и узнали об особенностях производственного процесса во время пандемии:

“Заказов стало больше в десять раз – это минимум. Главная проблема была в разливе или таре, бутылочек не было. Если бы мы сами это делали, то, конечно, захлебнулись бы, но мы подвязали те структуры, у которых есть система сбыта, система разлива. Нам главное – делать активное вещество. А они это разливают”.

По словам предпринимателя, проблем с антисептическими средствами пока нет. Однако имеются значительные риски по качеству исполнения дезинфицирующих процедур.

“Киев сейчас готовы дезинфицировать около 100 компаний. Никогда столько компаний не было. Был случай комедийный, когда вот такие ребята из этих 100 фирм пришли и спрашивают: “А у вас рабочий состав какой?” Мы говорим, что 1 к 10, и тогда все работает. Они спрашивают: “А можно 1 к 100?”. Это главный вопрос, который им приходит в голову… А если они это все купили или свое льют? Следовательно, они 1 к 100 и делают… Значит, это они водой брызгают и берут деньги”.

Как видим, на данный момент в Украине уже не существует того дефицита на СИЗ, который был в начале распространения пандемии. И хотя производство многих из этих средств до сих пор вызывает вопросы относительно качества, но наличие выбора на рынке – это уже хороший знак.

Однако, стоит заметить, что рост количества заболеваний и ухудшение ситуации в целом по стране могут привести к новой волне роста спроса на рынке на средства индивидуальной защиты. И несмотря на уже отлаженную работу многих специализированных предприятий, при большой нагрузке на производителей, – последние могут столкнуться с такой проблемой, как нехватка производственных материалов для изготовления своей продукции. Собственно, это и может стать новым вызовом как для производителей, так и для государства в целом.

Александр Гуменюк для #Букв, в рамках проекта StateWatch при поддержке программной инициативы “Общественное здоровье” МФ “Відродження”.