Владимир Зеленский выстраивает в Украине репрессивный авторитарный режим. И дело тут вовсе не в Порошенко – а в том, что как и во всякой авторитарной деспотии в Украине у верховного лидера не может быть никаких альтернатив

В окружении Януковича Юлию Тимошенко было запрещено называть по имени. Если Папа слышал от кого-то фамилию экс-премьера Украины – он начинал гневаться. А гневать Папу было чревато. После ареста Юлии Владимировны при Януковиче ее называли только “бабушкой”. Как будто само тюремное заключение было недостаточным для того, чтобы приглушить страх двухметрового донецкого детины перед невысокой женщиной. Противника надо было не просто посадить, но и максимально унизить. Уничижительным прозвищем, видеонаблюдением и насилием в Качановской колонии.

Не буду вдаваться в политические оценки деятельности Юлии Тимошенко тогда и сейчас. Потому что речь не о ней.

Но ситуация десятилетней давности разделило общество. Не на противников и сторонников Януковича и Тимошенко, эти цифры представляли собой константу и после приговора оппозиционному политику, а на тех кто понимал последствия установления в Украине репрессивного авторитарного режима, на тех кто не понимал и на тех, кто в надежде встроиться в систему этого режима малодушно отрабатывал программу Банковой с извечно любимым лозунгом приспособленцев: “Не все так однозначно”.

Все те, кто отдавал себе отчет в том что из себя представляет объективная реальность, а не сконструированный олигархическими телеканалами ее симулякр, прекрасно понимали что дело Тимошенко откроет врата широкомасштабного беспредела и деградации политического режима. Те из нас, кто предпочел правду конъюнктуре предупреждали, что если власть начинает рубить лес политической оппозиции – щепки правового и бандитского беспредела покроют равномерным слоем все общество и всю страну. Именно тогда, в таком далеком но одновременно и таком близком 2011 программировался сценарий трагедии 2013-2014 годов.

Прекрасно помню свою дискуссию с одним из функционером режима Януковича в дни судебного процесса над Тимошенко. В котором я описал дальнейший сценарий событий, вплоть до нового Майдана. Тогда в это конечно же никто не хотел верить.

Как и десять лет назад, политическое преследование Петра Порошенко по инициативе Владимира Зеленского (а в отличие от того же Януковича, нынешний президент Украины не умолкает о своем желании посадить Порошенко ни на минуту) – ситуация однозначная. Как бы это не пытались представить глашатаи Банковой. И в случае, если прокуратура доведет до конца свою угрозу об аресте пятого президента, биография Владимира Зеленского, как и история Украины, разделиться на до и после.

Конечно же сейчас на нас обрушиться поток заявлений и мнений прикормленных Банковой ЛОМов. И как всегда голоса эти будут рассказывать нам о неоднозначности ситуации, о неоднозначности фигуры самого Порошенко и о том, что монопрезидент моновласти не контролирует бесконечно лояльного к нему Генерального прокурора. Но как и десять лет назад эти политтехнологические тезисы не будут иметь с реальностью ничего общего.

Реальность же состоит в том, что под аккомпанемент показной комичности, Владимир Зеленский выстраивает в Украине репрессивный авторитарный режим. И дело тут вовсе не в Порошенко – а в том, что как и во всякой авторитарной деспотии в Украине у верховного лидера не может быть никаких альтернатив и никакого независимого закона. Потому что закон в режимах такого свойства является не общим правилом для всех, лишь инструментом для реализации власти и компенсаций фобий вождя.

Вполне допускаю, что ядерный электорат самого Зеленского одобрит политические репрессии. Да и на самой Банковой преследование Порошенко и прочих оппозиционных политиков рассматривают прежде всего в качестве политтехнологии по поддержанию рейтинга Зеленского. Зеленский готов кормить украинцев все более гадкими зрелищами, так как непрофессионализм власти, сдобренный возросшим влиянием олигархов на госпотоки, явно не в состоянии дать населению хлеба. Однако первопричина политических репрессий, что во времена Януковича, что во времена Зеленского глубже любых рациональных мотивов. Так как сами по себе политические репрессии – это всегда глупый и нерациональный выбор.

Нет, страх Януковича перед Тимошенко, как и страх Зеленского перед Порошенко имеет глубокие психологические причины. Это страх труса перед сильным конкурентом и страх незаслуженно занимающего высокую должность дилетанта перед профессионалом.

Особенно пикантно на этом фоне выглядит поддержанное обществом и разномастными активистами упразднение института депутатской неприкосновенности. Интересно наблюдать за тем, как реализуется сценарий о котором многие из нас предупреждали ранее – снятие неприкосновенности с парламентариев откроет окно возможностей для уничтожения оппозиции и установления в Украине авторитаризма.

То, что для ареста пятого президента и лидера оппозиционной фракции парламента – человека без сомнений влиятельного, теперь не требуется голосование позволяет Зеленскому скрыть еще один факт, который раскрылся бы в случае голосования по снятию неприкосновенности с Порошенко в парламенте – факт того, что голоса бы за это решение были бы отданы не только “Слугами народа”, но и олигархическими группами и пророссийской фракцией. Потому что уголовное преследование Порошенко – это настоящий подарок для Путина.

Подарок не только в разрезе личной антипатии, которую испытывает российский диктатор к пятому президенту Украины. А прежде всего потому, что политические репрессии – лучший инструмент для международной изоляции Украины. Кремль никогда не преуспевал в реализации своей политики в сопредельных странах в случае, если в этих странах сохранялась сильная парламентская демократия.

Именно поэтому Кремль всегда поддерживал деградацию демократии в постсоветских государствах. Так как решить свои задачи с одним деспотом всегда было проще. Одного человека, пускай и на посту президента, всегда можно было завербовать – деньгами, угрозами или лестью. Но дело не только в том. Своей уголовной войной с оппозицией Владимир Зеленский дает Путину в руки главный козырь – аргумент о неисправимости Украины и украинского общества. Ведь репрессии и безальтернативность вождя являются фирменным стилем “русского мира”.

Сколько бы мы не говорили о своих европейских устремлениях подобные действия Зеленского перечеркивают весь тот путь навстречу цивилизованному миру, которые несмотря на войну и кровь мы проделали за последние шесть лет. Безответственное поведение президента Украины дают Путину возможность сказать лидерами свободного мира: “Смотрите, я же всегда говорил вам о том, что мы – один народ. Украинцы неспособны к постройке демократического государства. Они не разделяют ваши ценности. Пусть возвращаются туда, где им будет комфортно – в нашу сферу влияния”.

Делами против Порошенко, Федыны и прочих преследуемых, Зеленский расписывается не только в своей политической несостоятельности, но программирует нестабильность внутри страны и подрыв нашего внешнеполитического курса. Украинцы наконец-то должны понять, что люди с советской ментальностью не способны выстраивать вокруг себя ничего кроме Гулага. И определиться с тем, готовы ли они защищать нашу демократию, а значит и свое будущее от очередного алчного царька. И ставки в этой игре намного выше чем судьба отдельно взятого политика Порошенко. Что бы об этом кто не думал.