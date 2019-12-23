Подписанное соглашение реализовала давнюю концепцию Москвы и Берлина по транзиту газа, забрало у Украины козири в разговоре с Вашингтоном, но это не все. Фактически подписанный документ является открытой и публичной частью некой "понятийки" между Банковой и Кремлем. Ведь своим взаимодействиями Ермак и Козак подрывают другую цепочку коммуникаций с Кремлем по украинскому вопросу - линию Суркова и Медведчука.

Россия и Украина договорились о мировом соглашении по газовым вопросам. Контуры соглашения отражены в трёхстороннем меморандуме, подписанном нашей страной и Россией при участии представителя Европейского Союза. За признание иска в Стокгольмском арбитраже и выплату 2,6 миллиарда долларов Украина обязуется прекратить судебные разбирательства с «Газпромом» и отозвать другие иски, общая сумма которых превышает 12 миллиардов. Взамен Россия даёт гарантии о транзите газа по территории Украины на 5 лет.

Естественно, представители власти преподносят подписание этого меморандума в качестве победы. Говоря о том, что данное соглашение – это максимальный результат, которого мы могли добиться в текущих обстоятельствах. Ведь контракт 2009 года заканчивается, а Европе необходимо продемонстрировать что Украина остается надежным партнером.

Разбирать детали подписанного документа можно долго. Профильные энергетические эксперты сейчас анализируют экономические последствия меморандума. Однако некоторые моменты настораживают даже аккуратных специалистов.

Прежде всего, не может не настораживать, что завизированный документ фактически отражает совместную российско-немецкую концепцию урегулирования споров, которую Берлин совместно с Москвой продвигал последние пять лет. Прошлым политическим руководством Украины эта концепция трактовалась не иначе как предложение о почетной капитуляции на газовом фронте.

В меморандуме зафиксировано, что 2020 году «Газпром» обязуется прокачать через украинскую ГТС не менее 65 миллиардов кубометров газа. За последующие – не менее 40-ка миллиардов. 40 миллиардов кубов в год – это нижний порог рентабельности украинкой ГТС. Более того, именно 40 миллиардов кубов – это ориентировочный минимальные объем прокачки газа по нашей трубе после введения в эксплуатацию Северного Потока – 2.

Тему транзита газа невозможно отделить от темы санкций против Северного Потока -2. Все последние пять лет Украина отстаивала в Вашингтоне необходимость введения санкций основываясь на нескольких тезисах.

Первый – “Газпром” не является независимым хозяйствующим субъектом. Эта компания используется Россией в качестве международного экономического оружия для продвижения российских политических интересов.

Второй – вопрос транзита газа через Украину невозможно рассматривать вне контекста российской агрессии. В случае, если Северный Поток – 2 заработает, Украина потеряет рычаг влияния на Россию. Национальная безопасность Украины зависит от транзита газа, так как необходимость украинской ГТС для обеспечения Европы газом является сдерживающим фактором планов России по полномасштабной военной операции против нашей страны.

США конечно же всегда были заинтересованы в том, чтобы ограничить российское влияние на европейский газовый рынок для того, чтобы обеспечить собственные позиции для американского газа в Европе. Однако именно Украина взяла на себя функцию геополитического обоснования санкций. И фактически удобрила грунт для того, чтобы санкции США выглядели оправданными именно с точки зрения сдерживания российской агрессии.

Исходя из этого, контекст подписания российско-украинского меморандума на следующий день после введения санкций против СП-2 становится еще более странным. Ведь в вопросе немецко-российская концепция решения споров использовалась Москвой и Берлином в качестве контрпредложения Вашингтону. Вы не вводите санкции против газопровода, а Берлин и Москва гарантируют объемы транзита через Украину.

Что касается остальных обязательств Украины согласно подписанному меморандуму, то обосновать их логически невозможно. Ведь для того, чтобы подписать транзитный договор не было никакой необходимости идти на отзыв исков к “Газпрому”.

Решение Стокгольмского арбитража на 2,6 миллиарда долларов компенсации вступило в силу. И деньги Москва была обязано вернуть без дополнительных условий. Транзитный договор “Газпром” так же был бы вынужден подписать без каких-либо уступок со стороны Украины. Ведь остановка строительства “Северного потока -2” вследствие санкций поставило Кремль в безвыходное положение зависимости России от украинской ГТС.

Все эти нестыковки можно объяснить только одним. Достигнутые договоренности не имеют ничего общего с экономикой. Меморандум является именно политическим документом, осознанно подписанным для тогою, чтобы сыграть в поддавки Кремлю.

Самая странная деталь, которая подтверждает эту гипотезу содержится в конце меморандума – фамилии. Первой с нашей стороны в этом списке стоит фамилия помощника президента Андрея Ермака. С российской стороны – вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака.

Само первенство этих двух фамилий в якобы газовом документе говорит о том, что мы имеем дело именно с политическим пактом между командой Зеленского и Путиным. Неофициальный куратор внешней политики Зеленского и его российского визави – чиновники, которые отвечают за все переговоры по вопросам войны и Донбасса между Банковой и Кремлем.

И если подпись вице-премьера правительства РФ вписывается в круг его должностных полномочий, то подпись Ермака – невозможно объяснить никакой формальной государственной логикой. Ведь помощник президента Украины не имеет никаких формальных полномочий по подписанию каких-либо документов, которые должны иметь юридическую силу для правительства Украины. С точки зрения Конституции и права – это нонсенс. Зато наличие этой подписи легко объясняется логикой кланово-аппаратной.

Фактически подписанный документ является открытой и публичной частью некой “понятийки” между Банковой и Кремлем. Ведь своим взаимодействиями Ермак и Козак подрывают другую цепочку коммуникаций с Кремлем по украинскому вопросу – линию Суркова и Медведчука.

Сквозь эту призму подписанный в Минске меморандум выглядит как часть некоего тайного соглашения между администрацией Зеленского и Козаком. И поддавки в которые сыграла наша страна направлены именно на то, чтобы усилить позиции Козака в его внутрекремлевской аппартной игре.

Допускаю¸ что взамен Ермаку обещаны какие-то уступки со стороны России. Например в вопросе обмена заложников. Либо разведения войск. Надо только помочь Козаку и все будет решено. Так же возвращение Россией денег по иску Стокгольмского арбитража позволит правительству Украины закрыть растущую бюджетную дыру. Которая только увеличивается на фоне остановленной в связи с разбирательствами по “Привату” программы МВФ.

То, что очевидно не понимают Ермак и Зеленский – российские обещания могут так и остаться обещаниями. А единственным ощутимым итогом газового меморандума станет капитуляция Украины в газовой войне с Россией. Капитуляция, не мотивированная никакими объективными факторами.

Зеленский и его команда забывают одну простую деталь. Какие бы конфликты внутри Кремля не происходили, последнее слово в вопросах агрессии против Украины всегда остается за Путиным. Мы наверняка не знаем даже о том, не является ли так называемый конфликт между Козаком и Сурковым российской информационной спецоперацией. Направленной на то, чтобы вовлечь Зеленского и Ермака в траекторию выгодных Кремлю решений. Заставить их поверить в то, что в Москве есть некая группа “хороших полицейских”, через которых можно решить все проблемы.

Война – путь обмана. И пока что все выглядит так, что используя этот завет Сунь Цзы Кремль образцово-показательно развел наше политическое руководство как котят. И тут конечно же нельзя не напомнить всем участникам “понятийки” с украинской стороны, в особенности Андрею Ермаку, о том, что их действия быстро подпадут под 365 статью “Превышение полномочий” уголовного кодекса Украины на следующий же день после изменение внутриполитической ситуации в стране.

Впрочем, новость о том, что на следующий день после подписание меморандума пять украинских компаний подписали договора на прямую закупку газа у “Газпрома” наталкивает нас на еще один вывод. Вывод о том, что проигрыш Украины и потеря наших стратегических позиций в войне против России может быть очень хорошо оплачена Кремлем. Уверен, со временем мы узнаем о том, кто обогатился на поражении Украины и кто в самом деле решил заработать на войне. Сердце украинской политики очень ветрено. И все тайные договора когда-то становятся явными