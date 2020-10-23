Первое правило избирательной кампании каждый шаг команды кандидата должно способствовать достижению одной цели - «избиратель должен бросить за него бюллетень в урну.» В условиях, когда временные и финансовые ресурсы ограничены, кандидаты как никогда должны придерживаться этого правила. За несколько дней до завершения агитационной кампании можем подвести предварительные итоги, насколько эффективными были избирательные технологии на этих выборах.

Для начала напомню, что нынешняя избирательная система несмотря на красивое название «открытые списки» по факту оказалась гадкой и гибридной моделью мажоритарки. Где кандидаты одной партии соревнуются между собой в одном избирательном макроокруге, который по сравнению с прошлыми выборами вырос в несколько раз. При этом время для агитации осталось то же – месяц.

За этот короткий период штабы кандидатов сконцентрировались на донесении избирателям фамилии и порядкового номера своего кандидата, а не его предвыборной программы.

Поэтому оценку эффективности избирательных технологий будем оценивать именно по такому критерию.

1.Бигборды. Кандидаты в советы разных уровней потратили огромное количество средств на рекламу себя на бигбордах и ситилайтах. Однако единственный результат, который они смогли достичь – поднять свою узнаваемость.

И если для кандидатов на должность городских голов расход средств на этот вид политической рекламы еще допустим, то для кандидатов на в депутаты городских советов это были зря потраченные средства. Потому что если фамилия кандидата избиратели еще видели, то два порядковых номера (округ и номер списка) их полностью дезориентировал. Особенно если учесть, что очень часто кандидаты размещали бигборды не в своих округах, а так называемых «проходных местах».

2.Робота в поле агитаторов «палатки,» «растяжки» остаются довольно эффективным способом при условии, что в палатках и во встречах принимают участие сами кандидаты. Личное общение остается пожалуй одним из самых эффективных и эмоционально тяжелых способов агитации для кандидатов.

Говорить с человеком глаза в глаза, брать персональную ответственность на следующие 5 лет, объяснять ошибки, просчеты или программу своей партии – очень не просто. А параллельно с этим на тебя идет постоянное эмоциональное давление.

К сожалению, на этих выборах, большинство кандидатов в «поля» не пошли. Не знаю, то ли короновируса наши местные политики боятся, то ли просто не привыкли людям в глаза смотреть.

Но пока в народ идти большинство из них не спешит. Именно поэтому многие из кандидатов решили пойти более простым путем – бегство в Интернет. Но при этом большинство из них, допустили стратегическую ошибку.

3.Диджитал. На этих выборах сложилась ситуация, когда кандидаты решили, что именно соцсети должны стать рупорами для избирателей. Многие кандидаты помня успех ЗЕкоманды решили сделать ставку на это направление. Ролики, сториз в инстаграм и ФБ, персональные ютюб и телеграмм каналы – заполонили наши социальные сети.

Теперь мы все знаем, какие у кандидатов машины, чем они завтракают, кто их любимые животные и цитаты классиков (с последними правда часто выходят казусы).

Почему? Потому кандидатам легче говорить с камерой, чем с избирателями, которые ставят неудобные вопросы. Но таким подходом кандидаты сами себя загнали в ловушку. Потому что ролик – это лишь одна из форм агитации, которая способна повышать узнаваемость, а не мотивировать избирателей голосовать “за” определенного кандидата на местных выборах.

Тем более всепредвыборные ролики фактически по одному сценарию. Сначала над городом «гордо летает квадракоптер.» Далее кандидат (или команда) куда-то шагают под пафосную музыку и голословные заявления.

И при этом ни слова как будут решаться реальные проблемы избирателей, какой будет стратегия развития города, коммунальная политика и тому подобное.

Ну и самое главное. Вести свою персональную страницу и записывать ролики и вести избирательную кампанию в социальных сетях это – две разные вещи.

Кандидаты, как правило ради экономии, полностью проигнорировали главные этапы избирательной борьбы в интернете: «репутационный блок», «партизанский посев», «ботофермы», «минусовка» и другие.

Поэтому насмотревшись десятки таких однотипных красивых роликов избиратель, по моему мнению, все равно проголосует за того кандидата, с которым общался лично или на палатке, или во дворе своего дома.

И за этот просчет кандидаты заплатят своими результатами 25 октября.

4. Черные технологии. Контрпиар. Чернуха. Это то без чего не проходит ни одна избирательная кампания. Особенность этой – черный пиар кандидаты в первую очередь используют не против своих политических оппонентов, а против однопартийцев, с которыми баллотируются на одном макроокруге. Срывание встреч путем своего внезапного прихода, макетирование бюллетеней, где какие-то кандидаты или «забываются» или наоборот «подсвечиваются» – это лишь небольшая часть того контрпиара, что применяется на этих выборах. А можно вспомнить и как однопартийцы физически бьются, не давая друг другу вести кампанию.

Поскольку это происходит практически во всех партиях – это вызывает интоксикацию у избирателей ко всем кандидатам и «топит рейтинг» всей политической силы.

5. Традиционные СМИ. Они были и остаются мощным игроком на местных кампаниях. Местные телеканалы смотрят как правило, не менее 25-30% избирателей, газеты – читают. Радио слушают. Отдельное место занимают центральные СМИ, которые тоже часто используют в политической борьбе как со знаком «+», так со знаком «-».

В качестве примера минусовки могу назвать сюжеты, которые выходили на одном из центральных каналов против мэра Чернигова Атрошенко или Днепра Филатова, в которых журналисты одной из «расследовательской программ» занимались откровенным контрпиаром кандидатов.

В то же время ряд каналов наоборот – занимались продвижением определенных кандидатов, предоставляя им или «безлимитный прайм тайм», или делая отдельных кандидатов радиоведущими в прайм-тайм.

Поэтому судя по рейтингам ряда новых политических проектов – традиционные и центральные СМИ продолжают доминировать и влиять на избирателей.

Конечно, еще рано делать выводы, какие технологии стали более или менее успешными. Но можно уже с уверенностью говорить, что традиционные способы работы в части построения своего «поля,» «сети избирателей» и личного общения продолжают оставаться важными элементами местных кампаний.

Вместе с “шептунами”, “виндерами,” “телефонными центрами», «формирующими опросам» и другими технологиями, о которых кандидаты сознательно забывают, прячась в социальные сети.

Те же партии, которые делали ставку исключительно на «персональный диджитал кандидатов,” в основе которого лежали видео ролики, получат не очень хорошие результаты

Потому что, во-первых, в социальных сетях их ждет хайп и так называемые «немигающие избиратели», а во-вторых большая часть активных избирателей в «сетях не живет.»

Выход? Эффективно совместить технологии 19-20 и 21 века. Кто это сделал – увидим по итогам голосования уже 25 октября.