С момента объявления о проведении в день местных выборов президентского опроса, не утихают обсуждения этой идеи. Неизвестно, какой процент избирателей президенту удастся мобилизовать таким образом, и преобладать среди них будут именно сторонники президента, однако ему точно удалось наделать шума. И, возможно, все интересное на этом и закончилось, если бы не инициатива “Слуги народа”, пресс -служба которой заявила, что опрос будет профинансирован с партийного счета. Это нехитрое заявление “легким движением руки” превратило обычный для Владимира Зеленского выход за пределы предусмотренных Конституцией полномочий в покушение на совершение преступления. Однако, будем разбираться постепенно.

Начнем издалека и с классики, абзаца 2 статьи 19 Конституции, которая устанавливает, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Другими словами – если действующая норма Конституции и закона не дает государственному органу или должностному лицу права (или не устанавливает обязанности) что-то делать – им это делать запрещено. Например, для граждан подход противоположный – если действующая норма закона не запрещает что-то делать – можно делать, если хотите (и в отдельных случаях – не боитесь морального осуждения).

Все, что в Украине может делать президент, перечислено в статье 106 Конституции. Ни много ни мало – 30 способов занять себя в течение 5 лет (пунктов всего 31, но номер 23 исключен – до июня 2016 он позволял президенту создавать суды). Пункт под номером 31 выводит президентские полномочия за рамки 106, однако оставляет их в рамках Конституции в целом. И главной проблемой Владимира Зеленского в контексте анонсированного им опроса было то, что Конституция не предусматривает таких полномочий для президента. Президент имеет право назначить всеукраинский референдум, но турбомонобольшинство так и не смогло принять закон о референдуме, что делает невозможным его проведение.

Эту проблему смогли осознать в президентской команде, результатом чего стала попытка сделать “ход конем” – предоставить ЦИК право проводить “опрос общественного мнения”. С одной стороны – ни к чему такой опрос не обязывает, с другой – его результатом можно бесконечно размахивать на эфирах и в сессионном зале, а как мы помним из кейса с досрочными парламентскими выборами 2019 года, Конституционный Суд официально решил, что “воля народа” (даже если народ и не спрашивали) у нас превалирует над законом. Однако, не сложилось у монобольшинства и опросом руками ЦИК, закон так и не приняли.

После этих всех неудач у президента решили пойти по пути “а что вы мне сделаете?”, что и выразилось в анонсе того же опроса. Законодательной базы нет, кто “физически” будет проводить опрос на местах, кто будет считать голоса, кто за это все заплатит – неизвестно, однако тем хуже для вас, если вы задаете эти вопросы. Идеальная ситуация для того, чтобы отменить результаты такого опроса в суде, но здесь у президента сумели сыграть на опережение, заявив, что юридических последствий результаты опроса не будут иметь. Казалось бы – ситуация патовая, а ответственность за растоптанную Конституцию откладывается на неопределенное время и имеет в целом крайне туманные перспективы.

Однако, именно здесь на помощь пришла партия “Слуга народа”, с заявлением о том, что президентский опрос профинансируют с партийного счета. Такой поворот переводит всю ситуацию с темных трущоб теории права во вполне четкие коридоры Уголовного кодекса Украины, а именно статьи 368 (кстати, оцените иронию, она одна из перечня “коррупционных”, по которым президент в первом из пяти вопросов предлагал приговаривать к пожизненному лишению свободы). Эта статья предусматривает наступление ответственности за принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, в том числе и получение нематериальной выгоды (преимущества, льготы, услуги, нематериальных активов, любых других выгод нематериального или неденежного характера).

Объясню подробнее. То, о чем заявила пресс служба “Слуги народа”, является ничем иным как предложением предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, о чем говорится в части 4 статьи 368 Уголовного кодекса и примечании 3 к данной статье ( неправомерная выгода и ее виды описаны в примечании к статье 364-1 УК). Принятие такого предложения может быть выражено в любой форме, в том числе и в форме молчаливого согласия, сам факт получения выгоды (то есть получения определенных благ) не является обязательным для квалификации в рамках этой статьи. Ну а размер неправомерной выгоды нам назовет сама партия “Слуга народа”, которая заявила, что укажет сумму потраченных на проведение президентского опрос средств в партийном отчете, который подается в НАПК.

А благодаря многочисленным объявлениям и анонсам, размещенным на официальном сайте президента Украины, надежно зафиксировано, что выгода оказывалась именно президенту Зеленскому, а не Владимиру Александровичу Зеленскому как физическому лицу. И уже вообще не важно, чьи средства будут потрачены на проведение опроса – налогоплательщиков, членов партии или “неназванных меценатов”.

Конечно, до 25 октября в “Слуге народа” или Офисе президента может найтись человек, который поймет куда приведет вся эта история и мы увидим заявление, что опрос будет проводиться партией “Слуга народа” по собственной инициативе и за свой счет. Однако и в этом случае не все так просто. В таком случае речь фактически идет о политической агитации партии, которую действующий Избирательный кодекс прямо запрещает проводить после 24 часов последней пятницы перед днем ​​голосования (часть 14 статьи 57 ВК).

Кроме того, агитацию запрещено проводить в помещениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной собственности (часть 16 статьи 57 ВК), а помещения школ, клубов других учреждений культуры, где обычно проходит голосование на выборах (мы помним слова президента, что опрос будут проводить на избирательных участках), которые находятся в коммунальной или государственной собственности. Ну и, конечно же, запрещается сама по себе скрытая политическая агитация, независимо от времени и места ее проведения (часть 5 статьи 51 ВК). Еще один нюанс – агитация может осуществляться за счет избирательных фондов кандидатов или партий. Не путем финансирования из партийных счетов, а исключительно из избирательного фонда. Поэтому оплата мероприятий, связанных с опросом, из партийного счета “Слуги народа”, минуя избирательный фонд, будет нарушением уже сама по себе, независимо от способа фактического проведения опроса.

Уже в ходе написания этой статьи появилась информация о том, что в Окружной административный суд города Киева поступил иск с требованием признать противоправным опрос в день местных выборов и обязать президента Владимира Зеленского не проводить его.

Конечно, при отсутствии полного текста этого иска, трудно что-то утверждать однозначно, но вполне вероятным является то, что таким образом пытаются придать хотя бы видимость законности президентском опросу.

Суть в том, что ни одного юридически значимого документа в этом опросе не существует, поэтому формально признавать противоправным ничего. Судебная же практика относительно обязательства кого бы то ни было воздерживаться от совершения каких-либо действий на будущее во внедоговорных отношениях, вполне однозначна – суды обычно отказывают в удовлетворении таких требований. Решение суда имеет обязательную силу независимо от того, удовлетворил ли суд иск, или отказал, а отказ фактически может равняться признанию права президента проводить такие опросы. Или “задаст тон” для всех последующих обжалований как опроса, так и его результатов. Этот способ является столь же старым, как и судебная система Украины, что тоже иронично на фоне предвыборных обещаний Владимира Зеленского и “Слуги народа” об обновлении украинской политики.

В итоге остается сказать лишь одно – более года у власти ни Владимир Зеленский, ни его партия не смогли понять главного – государство – это прежде всего процедуры. Конечно, об этом не снимешь видосик (хотя действительно талантливые люди справляются), это долго, скучно, требует знаний и усилий. Однако в другом случае является лишь вопросом времени преобразование очередной “фишечки” в уголовное дело. Даже если когда-то давно тебя проголосовали 73,22% людей, которые пришли на выборы.