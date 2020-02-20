Уже неделю анонимные телеграм-каналы пишут о том, что ОПЗЖ и «Слуги народа» ведут тайные переговоры о том, чтобы сократить земельные правки и принять закон о рынке земли. Правда, правки никто не отзывает. Давид Арахамия и депутаты ОПЗЖ договоренности отрицают, но в «Слуге» при этом признают, что рады, что вытеснили с этого поля Юлию Тимошенко.

О том, что у СН и ОПЗЖ есть какие-то договоренности начали говорить после их общего голосования за изменения в Конституцию о сокращении количества депутатов до 300.

Ведь именно благодаря голосам ОПЗЖ президентский законопроект и был проголосован. В то время как Давид Арахамия безрезультатно уговаривал своих коллег проголосовать.

«Мы перед каждым голосованием смотрим, как это зайдет избирателям. А тема уменьшения количества депутатов всегда имела социальный спрос, поэтому решили поддержать», – объяснил тогда представитель партии.

Так что, мол, никаких друзей и врагов, исключительно партийные интересы. И в этом, и в других голосованиях.

А вот лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия довольно откровенно рассказал о том, как это произошло.

«У нас нет никакого секретных договоренностей. На чем это основывается это предположение? На одном голосовании? Так я вам заранее рассказываю, как это было. Я попросил их поддержать, сказал: вам это ничего не стоит, а нам приятно» – сказал Арахамия 5 февраля в комментарии Буквам.

На уточнение, что после Нового года депутаты «Слуги народа» пересмотрели свой принцип не ходить на телеканалы Медведчука и что якобы есть какие-то договоренности, чтобы эти телеканалы давали меньше негатива по президенту и его политической силе, депутат ответил, что это не так.

«Мы ходим на их каналы, потому что у них растет покрытие, но тем не менее они продолжают нас пылесосить», – сказал Арахамия.

«Мы приняли Избирательный кодекс, и из-за него может появится много региональных маленьких партиечек. Нам это как большой партии невыгодно. Скорее всего, мы будем это корректировать и ОПЗЖ будет это поддерживать, потому что им это тоже невыгодно», – поделился он также планами на будущее.

Депутаты оппозиционных фракций говорят, что лидер фракции СН достаточно часто общается с разными представителями ОПЗЖ.

В принципе и сам Арахамия не особо это отрицает.

Но то, что у него получилось с изменениями в Конституцию, не вышло с землей.

На прошлой сессионной неделе Давид Арахамия предъявил претензию спикеру Дмитрию Разумкову, что он, мол, умыл руки от земельной темы, когда Тимошенко заблокировала трибуну и не захотел провести вопрос за один день.

«Лучше бы Арахамия с ОПЗЖ договорился. Он же обещал, что уговорит их снять правки», – ответил один из депутатов СН, услышав об этом диалоге.

То, что Арахамия и Разумков не сильно дружат, уже давно заметили лидеры других фракций по собраниях в кабинете спикера. Но сейчас не об этом.

Когда Юлия Тимошенко на прошлой пленарной неделе заблокировала трибуну, она нарушила все договоренности на совещании у спикера. Лидеры СН какое-то время пытались договорится с «Батькивщиной» разблокировать президию, но безуспешно. Тимошенко простояла целый день у трибуны. А на утро «Слуги» повторили старый трюк Нестора Шуфрича времен парнокопытного голосования за изменения в Конституцию 2004 года, и с раннего утра заняли президию сами.

А дальше сменили тактику. Теперь они стали критиковать за затягивание закона уже только ОПЗЖ.

«Если бы не ОПЗЖ, то законопроект был бы уже проголосован еще 2-3 месяца назад», – сказал Арахамия журналистам 6 февраля.

«Мы стали специально так говорить, чтобы вывести Тимошенко из игры», – признался один из руководителей фракции СН.

«То, что они хотят ее вывести – это очевидно. ОПЗЖ повторяет тезисы Тимошенко, ее перестали звать на каналы Медведчука», – говорит один из собеседников Букв среди политтехнологов.

«Ниоткуда они нас не вывели, у нас разная электоральная база», -возмущается в ответ соратник Тимошенко. Но что у СН и ОПЗЖ может быть общая игра допускает.

Расчёт «Слуг» был на то, что ОПЗЖ – это тоже неоднородная команда, и можно договориться с частью из них. “Там, ведь, и с Бойко можно говорить, и с Рабиновичем, а не только Медведчуком”, – ответил представитель фракции “Слуг”.

Но, видимо, вторая часть, услышав, о переговорах оперативно поставила палки в колеса.

И соратники Медведчука стали громко отрицать любые переговоры.

«Это информационная диверсия против нашей политической силы. Потому что наша позиция очень принципиальная. Наша позиция совпадает с мнением и волей украинского народа, что земля – это национальное богатство Украины, земля является объектом права собственности украинского народа. И без разрешения украинского народа никто не имеет права распоряжаться украинской землей», – заявил во вторник соратник Виктора Медведчука Юрий Загородний на вопрос журналистов о кулуарных переговорах с властью.

И тут же добавил, что «уровень разговоров с Виктором Владимировичем (Медведчуком – ред.) – это уровень с президентом говорить, а не с руководителем его канцелярии или еще с кем-то».

Судя по всему, такие заявления все же возникли не на пустом месте.

«Была договоренность, что часть депутатов ОПЗЖ Левочкина выйдет из зала и не будет настаивать на своих поправках. Но видимо, у Медведчука об этом узнали, и все переигралось», – сказал собеседник Букв в «Слуге народа».

В четверг главным солистом по поправкам выступает соратник Виктора Медведчука Нестор Шуфрич. Его предложения Рада рассматривала целый день. Правки депутатов Левочкина были в среду. И они их тоже докладывали.

Так, что если договор и был, то он сорвался.

Юрий Бойко заявил, что ОПЗЖ откажется от правок, если закон снимут с рассмотрения, а решение о рынке земли примут на референдуме.

«Но если мы пойдем на их шантаж, они нас будут так шантажировать и дальше», – ответил Буквам во вторник Арахамия.

“Мы можем только взывать к совести коллег по парламенту. Мы это делаем постоянно. Постоянно говорим, вчера говорили, сегодня говорили. Пока безрезультатно”, – сказал в четверг Буквам Александр Корниенко на вопрос о переговорах с ОПЗЖ.

«Все на что мы надеемся, что через пару недель эта тема себя исчерпает, и им просто надоест», – признался один из представителей «Слуги народа».