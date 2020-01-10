Еще несколько лет назад казалось, что установка памятника Владимиру Крестителю в Москве недалеко от Кремля в охранной зоне ЮНЕСКО и спекуляции на российско-украинском сложных моментах общей истории будет приоритетом в действиях Кремля. Однако сентябрьская резолюция Европарламента, которая связала начало Второй мировой войны с пактом Молотова-Риббентропа, и приближение 75-й годовщины победы над нацизмом существенно изменили тактику РФ.

Декабрьские «исторические открытия» Владимира Путина о «подаренных Украине исконно русских землях» и «графе Потоцком, который придумал украинцев» (которые остались без должного ответа официального Киева) и мощный вызов политике исторической памяти Польши по обвинению в антисемитизме и сотрудничестве правительства Второй Речи Посполитой имеют общие корни и любительское исполнение.

Как-то сразу вспомнились масштабные заимствования в кандидатской диссертации юриста Владимира Путина, уровень исторического подхода похож.

Но есть другой фактор: на территории России сосредоточено немало архивных документов (причем не только российских или советских), политическое стремление использовать их в собственных интересах и информационная машина, которая может разнести соответствующий сигнал практически по всему миру. Поэтому можно говорить о появлении Новой исторической Политики Кремля, направленной на достижение геополитических целей России по подъеданию ЕС изнутри и разрушению перспективы его развития.

Путина заметно задела резолюция Европейского парламента, среди инициаторов которой были Траян Бэсеску и Радослав Сикорский. Думаю, проблема не в том, что отец Путина воевал с немцами, а в том, что память о Второй мировой в кремлевском формате «Великой Отечественной» является важным компонентом государственной идеологии РФ. «Победобесием» можно прикрывать провалы в государственной политике, используя его как элемент консолидации нации. В России на это денег не жалеют, четко понимая перспективность инструмента.

Почему в эпицентре «исторических открытий» Путина оказалась именно Польша? Этому способствует характер польско-российских отношений с 2010 года, когда под Смоленском разбился самолет Ту-134, на борту которого находилась значительная часть польской политической и военной элиты. С тех пор отношения между Москвой и Варшавой являются напряженными, и шансов на их существенное улучшение немного. Обвиняя в сотрудничестве с Гитлером руководство Второй Речи Посполитой, Путин пытается перевести с СССР ответственность за пакт Молотова – Риббентропа. Однако есть еще один чувствительный момент, о котором в России хорошо знают.

Тема сотрудничества польского населения с нацистами в вопросе уничтожения евреев в оккупированной Польше не лежит на поверхности, но является заметной. Трагедия городка Едвабне, где местных еврейских жителей уничтожили их соседи-поляки, послевоенные еврейские погромы в Кракове и Кельце – это действительно страшные страницы истории Польши. Похоже, в Кремле будут пытаться использовать эту тему уже в последней декаде января, когда в музее «Яд Вашем» соберутся участники Всемирного форума памяти жертв Холокоста. Путин будет иметь возможность там выступить с масштабной речью, а вот его польскому коллеге Анджею Дуде слова в желаемом объеме организатора гарантировать не смогли, и поэтому он в Иерусалим не полетит.

Кстати, 27 января в Польше будут отмечать семьдесят пятую годовщину освобождения Аушвица – Биркенау – настоящей фабрики смерти, одного из символов Холокоста в Европе, где погибли более миллиона европейских евреев. Понятно, что там Дуда будет выступать. Кстати, Владимир Зеленский, насколько известно, дал согласие посетить Израиль, однако колеблется относительно визита в Польшу.

Как представляется, логика Кремля заключается в том, чтобы создать дополнительные линии напряжения в отношениях внутри ЕС. Политика Польши и без того вызывает немало нареканий среди стран Старой Европы, и ковровая бомбардировка европейского информационного пространства на чувствительную для многих тему может вызвать политические кризисы разного масштаба. Однако в Польше эти действия, как ни странно, могут вызвать консолидацию, в которой, в частности, призвал Дональд Туск, лидер Европейской народной партии. Однако я не исключаю, что в Кремле готовят историческую «бомбу», используя повышенный юбилейный интерес к теме закулисных событий Второй мировой войны и подобрав документы повышенной мощности.

Позволю себе предположить, что встречу в «Яд Вашем» Путин использует, чтобы увеличить количество приглашенных на 9 мая 2020 в Москву лидеров различных государств. Эммануэль Макрон, Александр Лукашенко и Беньямин Нетаньяху российскую столицу с высокой вероятностью посетят. Владимир Зеленский аналогичное приглашение получит. В Кремле будут пытаться собрать как можно больше лидеров на Красной площади 9 мая, и приложить к этому максимум усилий.

Между прочим, тема сотрудничества с нацистами может стать рычагом влияния России на ряд европейских лидеров, ведь здесь отличились многие страны Европы.

Кстати, именно против балтийских государств может быть направлена ​​очередная историческая атака Путина, который попытается использовать в собственных целях интерес к событиям Холокоста, в частности, в Литве. Непростые российско-белорусские отношения последнего времени могут породить волну спекуляций на тему белорусского коллаборационизма с нацистами.

Я бы не исключал, что Путин умело шантажирует Эммануэля Макрона какими-то ранее неизвестными документами о «подвигах» режима Виши, обнародование которых может помешать французскому президенту претендовать на роль политического лидера Европы. Очевидно, что трагические события Второй мировой могут быть использованы и для расшатывания ситуации на Балканах.

Впрочем, не только трагические события Второй мировой войны и их толкование сейчас находятся на вооружении Кремля. В июне этого года исполнится 100 лет Трианонскому миру стран Антанты с Венгрией, условия которого в Будапеште и сейчас воспринимают как национальную трагедию. Не сложно догадаться, что Путин, у которого весьма дружественные отношения с венгерским премьером Виктором Орбаном, воспользуется шансом добавить напряжения на венгерско-украинские отношения. И Украине нужно уже сегодня запасаться аргументами и фактами.

Можно ли противодействовать Новой Исторической Политике Кремля, которую продвигает лично Владимир Путин, опираясь на мощную пропагандистскую машину? Шансы для этого есть, но противодействие предусматривать открытый диалог о болезненных для многих европейских стран проблемах, потерях и трагедиях, которые оставили тяжелые и труднозаживающие раны. Однако способность противодействовать кремлевским манипуляциям на тему истории является, по большому счету, тестом на зрелость и прочность общих европейских ценностей. Или – если говорить совсем прямо – залогом развития Европейского Союза, на разрушение которого направлена ​​путинская НИП.