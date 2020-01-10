Декабрьские «исторические открытия» Владимира Путина о «подаренных Украине исконно русских землях» и «графе Потоцком, который придумал украинцев» (которые остались без должного ответа официального Киева) и мощный вызов политике исторической памяти Польши по обвинению в антисемитизме и сотрудничестве правительства Второй Речи Посполитой имеют общие корни и любительское исполнение.
Как-то сразу вспомнились масштабные заимствования в кандидатской диссертации юриста Владимира Путина, уровень исторического подхода похож.
Но есть другой фактор: на территории России сосредоточено немало архивных документов (причем не только российских или советских), политическое стремление использовать их в собственных интересах и информационная машина, которая может разнести соответствующий сигнал практически по всему миру. Поэтому можно говорить о появлении Новой исторической Политики Кремля, направленной на достижение геополитических целей России по подъеданию ЕС изнутри и разрушению перспективы его развития.
Путина заметно задела резолюция Европейского парламента, среди инициаторов которой были Траян Бэсеску и Радослав Сикорский. Думаю, проблема не в том, что отец Путина воевал с немцами, а в том, что память о Второй мировой в кремлевском формате «Великой Отечественной» является важным компонентом государственной идеологии РФ. «Победобесием» можно прикрывать провалы в государственной политике, используя его как элемент консолидации нации. В России на это денег не жалеют, четко понимая перспективность инструмента.
Почему в эпицентре «исторических открытий» Путина оказалась именно Польша? Этому способствует характер польско-российских отношений с 2010 года, когда под Смоленском разбился самолет Ту-134, на борту которого находилась значительная часть польской политической и военной элиты. С тех пор отношения между Москвой и Варшавой являются напряженными, и шансов на их существенное улучшение немного. Обвиняя в сотрудничестве с Гитлером руководство Второй Речи Посполитой, Путин пытается перевести с СССР ответственность за пакт Молотова – Риббентропа. Однако есть еще один чувствительный момент, о котором в России хорошо знают.
Тема сотрудничества польского населения с нацистами в вопросе уничтожения евреев в оккупированной Польше не лежит на поверхности, но является заметной. Трагедия городка Едвабне, где местных еврейских жителей уничтожили их соседи-поляки, послевоенные еврейские погромы в Кракове и Кельце – это действительно страшные страницы истории Польши. Похоже, в Кремле будут пытаться использовать эту тему уже в последней декаде января, когда в музее «Яд Вашем» соберутся участники Всемирного форума памяти жертв Холокоста. Путин будет иметь возможность там выступить с масштабной речью, а вот его польскому коллеге Анджею Дуде слова в желаемом объеме организатора гарантировать не смогли, и поэтому он в Иерусалим не полетит.
Кстати, 27 января в Польше будут отмечать семьдесят пятую годовщину освобождения Аушвица – Биркенау – настоящей фабрики смерти, одного из символов Холокоста в Европе, где погибли более миллиона европейских евреев. Понятно, что там Дуда будет выступать. Кстати, Владимир Зеленский, насколько известно, дал согласие посетить Израиль, однако колеблется относительно визита в Польшу.
Как представляется, логика Кремля заключается в том, чтобы создать дополнительные линии напряжения в отношениях внутри ЕС. Политика Польши и без того вызывает немало нареканий среди стран Старой Европы, и ковровая бомбардировка европейского информационного пространства на чувствительную для многих тему может вызвать политические кризисы разного масштаба. Однако в Польше эти действия, как ни странно, могут вызвать консолидацию, в которой, в частности, призвал Дональд Туск, лидер Европейской народной партии. Однако я не исключаю, что в Кремле готовят историческую «бомбу», используя повышенный юбилейный интерес к теме закулисных событий Второй мировой войны и подобрав документы повышенной мощности.
Позволю себе предположить, что встречу в «Яд Вашем» Путин использует, чтобы увеличить количество приглашенных на 9 мая 2020 в Москву лидеров различных государств. Эммануэль Макрон, Александр Лукашенко и Беньямин Нетаньяху российскую столицу с высокой вероятностью посетят. Владимир Зеленский аналогичное приглашение получит. В Кремле будут пытаться собрать как можно больше лидеров на Красной площади 9 мая, и приложить к этому максимум усилий.
Между прочим, тема сотрудничества с нацистами может стать рычагом влияния России на ряд европейских лидеров, ведь здесь отличились многие страны Европы.
Кстати, именно против балтийских государств может быть направлена очередная историческая атака Путина, который попытается использовать в собственных целях интерес к событиям Холокоста, в частности, в Литве. Непростые российско-белорусские отношения последнего времени могут породить волну спекуляций на тему белорусского коллаборационизма с нацистами.
Я бы не исключал, что Путин умело шантажирует Эммануэля Макрона какими-то ранее неизвестными документами о «подвигах» режима Виши, обнародование которых может помешать французскому президенту претендовать на роль политического лидера Европы. Очевидно, что трагические события Второй мировой могут быть использованы и для расшатывания ситуации на Балканах.
Впрочем, не только трагические события Второй мировой войны и их толкование сейчас находятся на вооружении Кремля. В июне этого года исполнится 100 лет Трианонскому миру стран Антанты с Венгрией, условия которого в Будапеште и сейчас воспринимают как национальную трагедию. Не сложно догадаться, что Путин, у которого весьма дружественные отношения с венгерским премьером Виктором Орбаном, воспользуется шансом добавить напряжения на венгерско-украинские отношения. И Украине нужно уже сегодня запасаться аргументами и фактами.
Можно ли противодействовать Новой Исторической Политике Кремля, которую продвигает лично Владимир Путин, опираясь на мощную пропагандистскую машину? Шансы для этого есть, но противодействие предусматривать открытый диалог о болезненных для многих европейских стран проблемах, потерях и трагедиях, которые оставили тяжелые и труднозаживающие раны. Однако способность противодействовать кремлевским манипуляциям на тему истории является, по большому счету, тестом на зрелость и прочность общих европейских ценностей. Или – если говорить совсем прямо – залогом развития Европейского Союза, на разрушение которого направлена путинская НИП.